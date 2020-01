SE BUSCA. Alberto Vallarino se sacudió más rápido que un perro empapado la jefatura de la campaña de Juan Carlos Varela. Según Vallarino, él apenas es uno de los cinco miembros que integran el comité directivo de campaña, mas no el mandamás. El equipo lo completan Popi Varela –que tampoco quiere la jefatura, ya que dice estar muy ocupado en su campaña de reelección en Pesé–, Marco Ameglio, Melitón Arrocha y Ramón Fonseca Mora. Como Arrocha no regrese a tiempo del crucero, las opciones se reducen a dos nombres.

VENTUROSO. Según la oficina de Vallarino, este no puede tomar las riendas de la campaña panameñista porque está ocupado con la inauguración del hotel Bristol, en Buenaventura, que será en febrero. Dicen, además, que Vallarino –a quien la directiva y la bancada del partido sí le hacen caso– recién adquirió un terreno que Varela tenía en este balneario. A ese paso, a Vallarino solo le faltará tomar el control de la participación de Varela en Seco Herrerano.

TRAMPA. El proyecto que crea los ocho corregimientos en Bocas del Toro casi, casi, se queda en el tintero. Sucede que la noche del martes 30 de diciembre –penúltimo día de sesiones de la actual legislatura–, cuando esta iniciativa pasó el segundo debate, el reloj del hemiciclo marcaba las 12:05 a.m. Técnicamente, ya era miércoles 31. Pero como al proyecto todavía le faltaba la aprobación en tercer debate –y este no puede hacerse el mismo día que se hace el segundo–, el presidente de la Asamblea, Raúl Rodríguez, dijo que eran las 11:59 p.m. Y esa fue la hora que anotó el secretario. Esta gente no se cansa de poner a prueba su falta de vergüenza.

HOMENAJE. La Fundación Omar Torrijos fue la que desembolsó los 28 mil dólares que costó la estatua del ex general Torrijos que será develada el domingo en Cuba. Por lo menos no la pagó el Estado.