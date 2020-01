RECHAZO. ¿Qué tienen en común Winston Spadafora y Alfredo Oranges? O, más bien, qué no quieren tener en común: a Alejandro Moncada en la Corte Suprema. Uno no lo quiere como compañero de trabajo en la Sala Tercera. El otro no trabaja allí, así que sus razones deben ser mucho más interesantes...

EFEMÉRIDE. Ayer hubo actos para conmemorar los 10 años de la reversión del Canal a manos panameñas. Ricardo Martinelli encabezó una ceremonia en el edificio de la ACP. Ahí estaban todas las autoridades del país –ministros, presidentes de los órganos Legislativo y Judicial, el Procurador de la Administración...–. Todos, menos la procuradora, Ana Matilde Gómez. El PRD, por su parte, también celebró la fecha. El partido organizó una siembra de banderitas en las escalinatas del Edificio de la Administración, y la Fundación Omar Torrijos lanzó 21 salvas. En ninguna parte pareció que echaran de menos a Martín Torrijos. O a Mireya Moscoso, que a fin de cuentas, era presidenta del país cuando ocurrió la reversión.

UNGÜENTO. Aníbal Salas, que creía que tenía los votos para ser presidente de la Corte, enfrenta competencia. Si son ciertos los rumores, Moncada no ha puesto los pies en la Corte, y ya sería el “ungido” para presidirla. El lunes se despeja la incógnita.