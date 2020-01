SUDOR. Chello Gálvez aprovechó su domingo en algo productivo: fue a caminar a la calzada de Amador. Ojalá la misma disciplina que tiene para bajar de peso, la tuviera para ir a la Asamblea a debatir leyes.

DELOCOS. Ayer en el período de incidencias en el pleno legislativo, el suplente –y marido– de Marylín Vallarino, Agustín Sellhorn, le advirtió al presidente, Ricardo Martinelli, que los suplentes no votarán en los proyectos que mande el Ejecutivo hasta que él no los atienda personalmente para resolver sus peticiones de nombramiento en el gobierno. Y tras esa desfachatez, aprovechó para quejarse de que no le han nombrado a su sobrino en la Anam. Descaro es un piropo.

DAMNIFICADOS. El Parlacen se quedó sin sede en Panamá: el Gobierno emitió ayer una orden de desalojo de su oficina. Aunque el local pertenece al Gobierno, los diputados del país ante ese organismo regional –todos opositores al régimen Martinelli–, denuncian que están al día con el pago mensual de 200 dólares en concepto de arrendamiento. ¿Persecución política o autoritarismo desmedido?