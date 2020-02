COBRO. Ahora resulta que la resolución que aprobó la Asamblea en julio de 2009 para restituir los derechos ciudadanos del alcalde Bosco Vallarino, es una deuda que tiene la bancada panameñista con la de CD. Sucede que ante el poco apoyo de sus –¿ex?­ aliados a la segunda vuelta electoral, Chello Gálvez les recordó que por lo menos cinco diputados de CD estaban en desacuerdo con la resolución a favor de Bosco, y aun así la aprobaron. Lo bueno de que termine la alianza, es que muchos secretos inconfesables y recriminaciones empezarán a surgir.

IMPERTURBABLE. En la tarde de ayer, Juan Carlos Varela acompañó a Ricardo Martinelli a una reunión con la directora gerente del Banco Mundial, Sri Mulyani Indrawati, en la Presidencia. Si alguien le avisó que minutos antes José Muñoz desconoció el “pacto” para que un panameñista presida la Asamblea, lo disimuló muy bien, porque se veía hasta contento.

ARRANQUE. Ricardo Martinelli tendrá mañana una “matanza”. Pero no se trata de la ejecución in situ del partido Panameñista, sino de un evento para conmemorar el decimotercer aniversario de fundación de Cambio Democrático. La fiesta, en el Turicentro Tocumen, será amenizada por DJ Black y Principal, entre otros artistas. Hace 13 años, cuando nacieron, CD era aliado del PRD. Son las vueltas que da la vida... No se sorprendan si durante la celebración, desde la tarima le mandan saludos a Leandro Ávila y Yassir Purcait.