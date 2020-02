JUSTICIA. EL NUEVO MAGISTRADO PIDE TIEMPO A LOS POLÍTICOS

"Voy a la Corte con el entusiasmo del Quijote, pero con el realismo de Sancho", fue el mensaje que envió Harley James Mitchell a los ciudadanos y, en especial, a todos aquellos que han mostrado dudas sobre su independencia después de 27 años ligado a la Asamblea.

El hasta el 28 de diciembre director nacional de Asesoría Técnica Legislativa muestra su conocido talante conciliador al valorar la generalizada crítica aparecida en los medios por su nombramiento.

Un maestro en la Corte Suprema Un maestro en la Corte Suprema

"Comprendo perfectamente esa inquietud, pero no debía ser desconfianza. Se desconfía de alguien que ha demostrado no ser confiable. La inquietud no me preocupa, pero me llama la atención... no me conocen, no me han visto actuar política ni profesionalmente", comentó horas antes de abandonar su despacho en la Asamblea.

Mitchell tuvo la suerte de haber sido invitado inmediatamente a la Corte por el ex magistrado Jorge Federico Lee. Allí conoció al personal que tendrá a su cargo, así como los temas pendientes.

La crisis de la justicia

¿Siente el peso de la angustia ciudadana sobre el tema de la justicia y la impunidad?

- Sí, lo percibo y lo sentí en la Comisión Evaluadora que fue creada como respuesta a ese clamor popular. Como magistrado sabré ser independiente, interpretando la ley y la Constitución, aplicando las normas a casos concretos, sin influencias externas, en la soledad de los códigos y de mi conciencia".

El nuevo magistrado de la Sala de lo Civil conoce a fondo el informe elaborado por la Comisión de Estado por la Justicia creada por el Presidente de la República y dijo confiar en que sus recomendaciones sean acogidas y se conviertan en ley de la República.

Incluso, comentó, un grupo de abogados de la Asamblea trabajó en la elaboración de 14 proyectos salidos de esas recomendaciones. "Es un síntoma alentador, pero la construcción de un Estado de Derecho es un trabajo de todos los días".

Al preguntarle sobre las razones que motivaron el deterioro de la Corte después de los primeros años esperanzadores tras la invasión, Mitchell demuestra su dotes políticas. "Habría que preguntarle directamente a esos magistrados... era una Corte de lujo... yo también quisiera saber qué fue lo que pasó, porque allí hubo personas honorables, distinguidas...".

Sin embargo, amplía el marco de responsabilidad. "El problema del país es más profundo... Tenemos que revisar seriamente nuestro sistema educativo... ¿qué Estado queremos? ¿qué tipo de panameño queremos? Ni la educación sola puede garantizar la transformación... debemos ir a un Estado docente, donde todas las instituciones cumplan alguna función educativa".

Una democracia diaria

Por razones del nuevo cargo que ocupa, Mitchell no quiso comentar sobre los fallos de la Corte que han limitado la aplicación de la Ley de Transparencia y el acceso público a la información. Sin embargo, fue tajante al afirmar que "la transparencia es fundamental para la efectividad de la democracia. Los que ejecutamos cargos públicos estamos al servicio de la República, porque los cargos son de la República y los ciudadanos merecen información. La legitimidad de un sistema no descansa únicamente en las elecciones, porque la democracia es un plebiscito de todos los días... todos los días se vive democracia y todos lo días tenemos que actuar en consonancia con las exigencias y las necesidades de la colectividad e informando al soberano, que es el dueño del poder".

Las dudas

"Yo me remito a mi actuación en el pleno en 27 años, donde he atendido y asesorado a todos los legisladores de distintos partidos, en distintas épocas y períodos legislativos", volvió a comentar Mitchell al preguntarle sobre los comentarios negativos de algunos, entre los que destacan los presidentes de los partidos de oposición.

"Mi asesoría aquí [en la Asamblea] no ha sido complaciente, porque al ser a la luz de todos en el pleno y en el medio de debates de todo tipo, eso no es posible (...) si los diputados hubieran dicho que yo no soy de su confianza y que por lo tanto no voy a administrar justicia de manera imparcial, me hubiera preocupado".

Dijo comprender a los políticos que lo han rechazado e incluso los elogió: "respeto y considero a todos esos dirigentes políticos... le guardo una gran admiración a Ricardo Martinelli, por sus esfuerzos políticos y profesionales... a José Raúl Mulino, quien fue un excelente Canciller y se está esforzando como dirigente político. Tampoco cuestiono las críticas que me hace el ex presidente Guillermo Endara. Estoy convencido de que por sus ejecutorias como Presidente de la República, al ciudadano Endara la historia le va a dar un lugar especial. Cuando se analizan sus ejecutorias: tolerancia política, la forma como administró el Estado teniendo todos los poderes que tuvo, y todas las posibilidades. Hizo un desempeño ejemplar en momentos difíciles".

A pesar de que renunció recientemente a su membresía en el partido, Mitchell afirma no tener vida partidaria desde 1984, cuando no pudo ser candidato a legislador. "Hubo un incidente en las elecciones internas y no fui postulado... no se qué pasó, pero las reglas de la convención fueron cambiadas de un día para el otro".

Antes de eso, demostró su espíritu independiente al oponerse al Tratado de Montería, aprobado a petición del general Omar Torrijos por la entonces vigente Asamblea de Representantes de Corregimiento. También, recuerda: "apoyé a los maestros en su histórica huelga".

"Siempre quise ser maestro de historia y agricultor, pero me metí a la política por lo que no me gustaba de los políticos. Asimismo, estudié Derecho, por lo que no me gustaba de los abogados. De pronto voy a la Corte para realizar algunas cosas que creo que hacen falta", comenta al relatar sus inicios como dirigente estudiantil en Bocas del Toro y en el Colegio Abel Bravo de Colón, al tiempo que se graduaba con honores.

"Tengo la conciencia tranquila y me siento orgulloso de toda mi trayectoria política. Siempre he actuado de acuerdo con mi parecer... siempre. Sé diferenciar la política y el Derecho... y sé diferenciar entre la política, el Derecho y mi conciencia".

Lo cierto es que todo el que ha estado cerca de Harley Mitchell lo elogia. "Es el maestro del parlamentarismo panameño", comentan por igual diputados y asesores de la Asamblea.

Son conocidos sus esfuerzos por modernizar una institución profundamente desacreditada entre los ciudadanos.

La eficiente estructura de secretarías técnicas; el sistema de información legislativo; la revista parlamentaria Debate; los viernes académicos, no siempre aprovechados por los diputados, y sobre todo el respeto casi reverencial que se le tiene en el Palacio Justo Arosemena, hablan de un hombre consagrado a su misión de construir instituciones.

Ahora tiene un nuevo reto en la cúspide de la Administración de Justicia. La llegada del primer bocatoreño a la Corte es un motivo de orgullo para Mitchell. "Le dedico este cargo a mi provincia que adoro y voy enfrentar los problemas de la justicia con al practica de la destrucción creativa... se trata de destruir creando".

PERFIL

Dirigente estudiantil en su natal Bocas del Toro y en Colón.- Abogado por la Universidad de Panamá (1977).- Especialista en Derecho Público por la Universidad Nacional de Colombia y Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Javeriana.- Representante de Corregimiento (1978) y legislador de la República (1978-84). - Asesor en la Asamblea (1984–89).- Secretario General de la Asamblea y director Nacional de las Secretarías Técnicas.