Seis meses de transición

ADUANAS. LEY GARANTIZA ESTABILIDAD LABORAL A FUNCIONARIOS.

Luego de que el Gabinete aprobara el decreto-ley que convierte la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas en la llamada Autoridad Nacional de Aduanas, habrá un período de seis meses para la transición.

Así lo informó la directora de Aduanas, Vilma De Luca, quien dijo que probablemente la próxima semana se publique en Gaceta Oficial el documento aprobado el pasado miércoles.

"Todas las cuentas bancarias y el patrimonio que ahora mismo tiene asignada la Dirección de Aduanas pasará a la Autoridad", dijo De Luca.

Lo más importante –explicó– es que se crea la carrera administrativa para los 820 funcionarios que hoy día laboran en la entidad, con lo que se les garantiza su estabilidad laboral. Ello implica una serie de evaluaciones de desempeño, capacitación y la mejora salarial a estos funcionarios que se encargan de fiscalizar la entrada al país de mercancía valorada en millones de dólares. Actualmente el promedio salarial en la entidad es de 350 dólares.

La Autoridad Nacional de Aduanas tendrá una dirección y dos subdirecciones –una técnica y una logística–.

No tendrá junta directiva. De Luca explicó que la Organización de Naciones Unidas recomendó que las entidades que son netamente operativas y que no son financieras, no tienen necesidad de tener junta directiva porque solo ayudaría a burocratizar los procesos administrativos.

Los corredores de aduanas seguirán operando prácticamente con las mismas reglas de la Ley No. 16, de 29 de agosto de 1979, pero ahora ellos no estarán en la Junta de Evaluación y Ética, al igual que los empresarios. Esta estará formada por un representante del Ministerio de Comercio e Industrias, de la Autoridad Marítima de Panamá, de la Defensoría del Pueblo y de la Dirección General de Ingresos. Ellos se encargarán de regular la solicitud de licencia a los corredores, entre otros.