$ 1.8 millón venden terreno de Ferrufino

EX MINISTRO DE LA ERA DE MARTINELLI

El globo de terreno de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, propiedad de la sociedad SYG, S.A., en la que el exministro Guillermo Ferrufino, posee el 50% de las acciones está en venta en $1.8 millón.

La sociedad SYG S.A. aparece inscrita en el Registro Público desde 1992. En su declaración jurada de bienes el ex ministro aseguró poseer el 50% de las acciones de la citada sociedad.

Durante la última reunión extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el pasado 11 de agosto de 2014, se cambió a uno de los miembros de la junta directiva.

La junta directiva quedó compuesta así: Guillermo Ferrufino Benitez (Presidente); Milena Vallarino de Ferrufino (secretaria y esposa del exministro) y Sonia Benitez de Ferrufino (Tesorera y madre de Ferrufino). La esposa de Ferrufino reemplazó a Sonima Ferrufino Benitez, hermana del exministro.

Pagó casa

En una entrevista concedida a Telemetro, Ferrufino declaró que había vendido el 50% de las acciones del terreno, ubicado en el corregimiento del Coco de La Chorrera al frente del supermercado Xtra.

Con parte de ese efectivo Ferrufino dijo que pagó parte de su actual residencia ubicada en Albrook y comprada a Robert Patrick, otra figura allegada al gobierno del expresidente Ricado Martinelli . La casa fue valorada en el 2009 en $ 687 mil dólares sin las mejoras actuales.

Ferrufino no precisó cuánto de lo que logró por la venta de las acciones destinó para la adquisición de su vivienda en Albrook.

HERENCIA

Hoy día el terreno que heredó Ferrufino de su padre (Guillermo Ferrufino Castellano) se vende. Se observa un letrero con un número de celular para los interesados.

Este medio llamo al número de teléfono para preguntar si el terreno estaba a la venta, y respondió una persona que se identifico como Jorge Santos, quien manifestó que el terreno se vende en $1.8 millón y la superficie es de de 3 mil metros cuadrado aproximadamente.

Los vecinos del área, aseguran que Ferrufino habría visitado el terreno con algunos inversionistas con el objetivo de construir un centro comercial en el lugar, y realizó ofertas de compra a los propietarios de terrenos colindantes de hasta un millón de dólares. No obstante, los vecinos no accedieron a la oferta.

“Su padre no habría querido que su hijo vendiera el patrimonio de la Familia Ferrufino, incluso antes de morir me dijo que cuidara que su hijo no vendiera el patrimonio de la familia Ferrufino”, dijo un vecino que conocía al padre de Ferrufino y que no quiso ser identificado.

DEFENSA EXPLICA

Luis Carlos Cabeza, defensa de Ferrufino, aseguró que la transacción con este lote no fue la venta del terreno sino del 50% de las acciones, las que no necesariamente deben aparecer en el Registro Público.

El ex ministro se encuentra detenido por el supuesto delito de peculado en los contratos de sobre vuelos de helicópteros que eran pagados con dineros del Programa de Ayuda Nacional, en el gobierno pasado.