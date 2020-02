La oferta tras la invasión militar

Como la mayor satisfacción en su carrera política, califica Mitchell el momento en que, tras la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989, fue citado a la Asamblea por los entonces diputados Carlos Arellano Lenox, el difunto Arnulfo Escalona y Alonso Fernández y le invitaron a volver a su cargo de asesor.

"Al principio no quería aceptar pues me parecía una oferta desconcertante después de lo sucedido... todos conocían mi trayectoria en el PRD", comentó el ahora magistrado.

"¿Qué haría en la Asamblea?", preguntó Mitchell. "Lo que siempre has hecho: opinar", le contestaron.

En aquella reunión participaron otros funcionarios de la Asamblea a quienes se les quería tranquilizar con la promesa de que no habría persecución por razones políticas. "No vamos a perseguir a nadie por política... de lo contrario no hubiéramos invitado al doctor Mitchell para que se reincorpore como asesor legal... ¿quién no conoce su militancia política?... pero quién no conoce su seriedad en el análisis constitucional y del reglamento interno", afirmó en aquel momento el ex legislador demócrata cristiano.

"Si yo hubiera sido sectario durante mis años previos de asesor (1984-89) en la Asamblea, que fueron años de mucha agitación política, no me hubieran invitado a incorporarme en los 90".

En ese momento, al militante del PRD le tocó asesorar a una Asamblea que tenía una bancada de 57 diputados del Gobierno.

"Jamás dudaron de una opinión mía, ni jamás percibieron una suspicacia... por eso me explico las opiniones de Marco Ameglio sobre mi trayectoria", reflexiona complacido.