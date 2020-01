‘Los partidos son esenciales’

George F. Jones habla de América Latina con la comodidad de alguien que habla de su propia casa. De hecho Jones, quien ha servido como embajador y diplomático de Estados Unidos en países como Guyana, Costa Rica, Chile y ha observado muchos procesos electorales como miembro de misiones internacionales, sabe cómo han cambiado estos países durante las tres últimas décadas y cómo ha ganado terreno la idea de la democracia en la región, con todos sus altibajos y contradicciones.

Fue invitado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa para participar de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, los pasados días 6, 7 y 8 de abril.

Este texano que habla español y se expresa con sencillez y claridad, accedió a repasar con La Prensa la situación de la democracia en América Latina.

—Se aprecia en América Latina una tendencia a descreer de los partidos políticos y otros actores sociales tienden a ganar protagonismo.

—Creo que los partidos políticos siguen siendo muy relevantes, creo que son esenciales para la democracia y no solamente para el movimiento hacia la democracia en situaciones de dictadura sino también creo que son esenciales para Estados Unidos, son esenciales en todas las grandes democracias del mundo. Es difícil imaginar cómo puede haber elecciones sin partidos, para nombrar candidatos, para organizar las campañas electorales. No creo que eso está superado por otros movimientos sociales o de la sociedad civil. A veces se habla de una competencia entre la sociedad civil y los partidos y a mí me gusta hacer notar que los partidos son parte de la sociedad civil.

Es muy natural que haya otros grupos que no sean partidos políticos haciendo política; el hecho de que los partidos políticos sean esenciales e importantes no quiere decir que deben ser las únicas organizaciones que influencien la política. La política es la manera en que se gobierna un país; así como dicen que la guerra es demasiado importante para dejarla solamente en las manos de los generales, la política es demasiado importante para dejarla solo en las manos de los partidos políticos. Debe haber espacio para otras organizaciones que expresen su punto de vista.

—Existe hoy una tendencia de la gente a participar menos en partidos políticos, salvo en las coyunturas electorales, por razones clientelistas. ¿cómo ve usted esto?

—Es un desafío para los partidos políticos. No solamente la militancia sino también la participación en las elecciones, que ha ido bajando en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Creo que es de especial preocupación la baja participación de los jóvenes, tanto en los partidos como en las elecciones, porque los jóvenes son el futuro y si ellos se desvinculan de la política totalmente ¿qué va a pasar? Hay que buscar soluciones".

—Existe actualmente una tendencia de los votantes en varios países de América Latina de volcarse hacia movimientos de izquierda o populistas cuyo argumento principal es el fracaso de los partidos políticos. ¿Por qué ocurre esto?

— "Creo que es incorrecto llamarlos ‘izquierdistas’ porque estos movimientos no son activos dentro de la izquierda, no tienen una ideología organizada o formalizada que tenga nada que ver con la izquierda, pero son movimientos de protesta y rechazo a los partidos políticos tradicionales e indican que en estos casos sí ha habido un total fracaso de los partidos políticos tradicionales. Estuve en Venezuela en los años 60 y volví después en los tiempos de la elección de Hugo Chávez, y era inconcebible ver la casi total desaparición de lo que fueron los dos grandes partidos políticos de Venezuela. Creo que nadie puede negar que fue su propia culpa, su propia incompetencia y su propia corrupción lo que provocó su colapso. Los partidos políticos, por valiosos e importantes que sean, no van a ser permanentes si no logran dar resultados, si no presentan buenas alternativas sobre los problemas de la nación.

—¿Qué futuro le ve a los movimientos populistas en la región?

—No se si estos son parte de un fenómeno temporal o pasajero. Si no hay una alternativa clara y atrayente a los movimientos populistas entonces estos movimientos van a seguir en el poder .

—¿Falta mayor liderazgo entre los partidos tradicionales?

—"Ciertamente faltan líderes que puedan atraer a sus pueblos. En Venezuela no había buenos líderes. En Bolivia hubo buenos líderes. Estaba Vargas Llosa en Perú y en Bolivia Sánchez de Losada, pero no tenían la capacidad de presentar programas que convencieran a sus pueblos que sentían una necesidad de cambios, de nuevas estrategias a lo cual sus líderes no supieron responder.

—¿Cómo observa la situación particular de Panamá?

—Estoy muy impresionado por lo que ha logrado Panamá, unas elecciones democráticas repetidas, una economía que va bastante bien, así como la administración del Canal, es de admirar.

Eso no quiere decir que no haya problemas, pero mi impresión es que Panamá va por buen camino.

PERFIL

. DIPLOMÁTICO: George Jones tiene maestrías en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Stanford y de Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia; es Magna Cum Laude en Ciencias Políticas, del Wabash College, y tiene estudios de Seguridad Nacional del National War College. Fue embajador de Estados Unidos en Guyana (1992-1995); encargado de negocios en las embajadas de EU en Chile (1985-1989) y Costa Rica (1982-1985). Ha sido observador electoral en varios paíes.

