La peligrosa centrífuga del narco

Patricio Candanedo es una de esas personas que logra confundir a cualquiera. Con su tono de voz afable, sus excelentes modales y una sonrisa siempre dibujada en el rostro, nadie pensaría que se trata de uno de los hombres más duros e implacables en la lucha que libra Panamá contra el narcotráfico.

Esa sencillez y amabilidad, según reconoce, forman parte esencial de su personalidad, pero a la vez han sido piezas significativas de su estrategia de trabajo durante los 27 años que se ha dedicado a enfrentar a los carteles de la droga.

En los tiempos de los militares, recuerda que siempre era el "policía bueno" y que en no pocas ocasiones lograba obtener mejores resultados que los "malos".

Ya en democracia, indica, mantuvo ese perfil y consiguió establecer, junto con algunos de sus colegas, varios registros únicos de decomisos y el desmantelamiento de peligrosas redes de distribuidores.

Recientemente, planeó y ejecutó con sus homólogos de varios países la operación Océanos Gemelos, que dio al traste con la agrupación del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño, uno de los más buscados por Estados Unidos.

Ahora, Candanedo regresa tras dos meses de "vacaciones" –en julio pasado renunció a la Fiscalía Primera de Drogas-, aunque esta vez como el enlace entre la Agencia Antidroga de Estados Unidos y los organismos de seguridad panameños.

Este viernes se tomó una pausa y concedió una entrevista a La Prensa, en la que habló de narcotráfico, corrupción y delincuencia.

-Desde el Presidente para abajo, todos en Panamá están preocupados por el narcotráfico. ¿Se trata de un asunto de percepción o un problema real?

- Es una realidad y así lo demuestran los hechos. Basta con mirar los decomisos en los últimos años, que se cuantifican en toneladas y no en kilos. Además, está la cada vez más frecuente formación de grupos de "tumbadores", que no existieran si no estuvieran las drogas allí.

- ¿Qué tanto ha penetrado el narcotráfico en la vida de Panamá?

- Sin duda, ha habido una penetración. Se han visto casos de investigadores que se han convertido en "tumbadores", pero siempre ha existido la depuración institucional, por lo que estas no se han visto comprometidas en su totalidad. La penetración es constante, porque constantes son las estrategias del narcotráfico para ganar aliados. Y mientras existe la corrupción, habrá quienes puedan y quieran ser corrompidos.

- Usted habla de investigadores. ¿Quiere decir que la penetración ha llegado hasta allí, o ha subido más allá?

- Hasta este momento, los que han sido detectados han sido funcionarios de bajo o mediano rango.

- Ahora que usted toca el tema de la corrupción, ¿los controles antinarcóticos panameños son los más adecuados?

- Creo que son los adecuados, pero no los suficientes.

- ¿Qué fallas aprecia usted en el sistema?

- Creo que se deben asignar más recursos y al mismo tiempo multiplicar, sincronizar y adecuar los esfuerzos. Tenemos una gran debilidad en capacitación. La formación de cuerpos especializados data de 1994, fecha en que se constituyeron redes de inteligencia en cada uno de los organismos, para que actuaran de manera sincronizada. Luego de ese esfuerzo, que fue auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, no ha existido ninguna otra capacitación de manera sincronizada.

Además, deben hacerse reformas legislativas para mejorar y ampliar la tipificación de los delitos vinculados con las drogas. Por ejemplo, actualmente no existe una tipificación específica para el caso de los "tumbadores".

También deben aumentarse las penas y ampliarse los lapsos legales previstos para la investigación. No es lo mismo investigar un hecho aislado que un crimen organizado.

- ¿Y qué tan idóneo es el personal?

- El problema es que no todas las unidades entienden el problema de manera integral. Para poder atacar el narcotráfico, policías fiscales y jueces deben trabajar coordinadamente. Tenemos personal idóneo, pero no el suficiente.

- Así como hay fiscales de Drogas, ¿también debería haber jueces especializados en esta materia?

- Considero que sí. Los jueces deberían conocer la especialidad. Esa es la tendencia mundial. No es lo mismo investigar bandas de falsificadores o estafadores a través de internet, que indagar en el mundo del narcotráfico. Hoy en día, los traficantes de drogas operan en células independientes que, más allá de pertenecer a un mismo grupo, sus miembros ni siquiera se conocen.

- No todo puede ser malo. ¿Cuáles son las ventajas del sistema?

- La voluntad real de querer combatir la delincuencia y el crimen organizado, y no solo la voluntad de las instituciones oficiales, sino de la gente, que reclama que se prevenga y reprima el delito. La misma gente denuncia las situaciones irregulares o sospechosas. Antes, a las personas no les importaba.

En ese sentido, pienso que el Estado no ha sabido retribuir la cooperación de la gente. Es por ello que hay que dotar de recursos a las instituciones, para que puedan pagar fuentes de información, que son vitales en esta lucha.

- Los expertos coinciden en que también es vital la coordinación entre los organismos de seguridad del Estado y que en Panamá eso no está ocurriendo. ¿Cómo ve usted este asunto?

- En efecto. No se está trabajando coordinadamente ni hay una política integral de acciones, que de acuerdo con mi criterio debe liderar el Ministerio Público, que es la institución donde convergen todos los casos de narcotráfico y de donde parte la investigación.

- Pero entonces qué es lo que pasa. El Ministerio Público existe y tiene una líder. ¿Será que hay egoísmos, mezquindad u otras pasiones de por medio?

- Creo que es cuestión de liderazgo y coordinación. Alguien tiene que asumir el rol y eso lo puede hacer cualquiera, pero si se anteponen los protagonismos e intereses personales, todos quieren ser los líderes y así no puede funcionar el equipo. Hay un poco de celos y egoísmo.

-¿Han logrado descubrir nuevos métodos?, ¿hacía dónde va el narcotráfico en el siglo XXI?

- La estrategia del narcotráfico se orienta cada vez más hacia la estratificación y especialización de los grupos que, como le dije anteriormente, funcionan como células independientes, como outsourcing. En la medida en que se globaliza la economía, los carteles también lo hacen.

Además, los grupos tienden a trabajar con sofisticadas tecnologías y procesos, para combinar las drogas con químicos que les otorgan pigmentaciones, coloraciones y presentaciones diferentes. Es por ello que quienes estamos de este lado, siempre debemos actualizarnos.

- En las últimas semanas se ha registrado un incremento en los decomisos de heroína. ¿Qué cree usted que está pasando con esa droga, que sin duda no es tan común como la cocaína y la marihuana, al menos en su tránsito hacia Estados Unidos?

- Hace unos cuatro años atrás, hicimos uno de los más grandes decomisos de heroína en el continente (más de 100 kilos) y descubrimos rutas activas de grupos que se dedicaban a traficar con esa droga. A partir de ahí, fuimos desmantelando esas agrupaciones con apoyo de Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, y logramos reducir significativamente el flujo de esa sustancia a través de nuestro país. Pero eso no quiere decir que la actividad desapareciera por completo, ya que, de hecho, los laboratorios en Colombia no fueron destruidos.

Lo que puede haber ocurrido es que los grupos buscaron nuevas rutas, las cuales están siendo descubiertas ahora. No es que se trata de un fenómeno nuevo, sino que está volviendo a aparecer.

- Cuando las autoridades decomisan 12 toneladas de drogas, ¿cuántas toneladas pasan realmente?

- A mí nunca me ha gustado especular sobre esas cifras. Lo que sí le puedo decir es que en materia de cocaína, por ejemplo, los cálculos de las Naciones Unidas en 2005 daban cuenta de una producción mundial de más de 800 toneladas, de las cuales fueron decomisadas 250. El resto pasó, aunque por supuesto que no todo por el territorio panameño. Ahora hay nuevas rutas, como por ejemplo la de Jamaica y otras naciones del Caribe.

PERFIL

EXPERIENCIA: Las mejores cartas de referencia del ex fiscal de Drogas Patricio Candanedo son su profesionalismo y su experiencia. Candanedo nació en el corregimiento de Pedregal, distrito de David, Chiriquí.

Estudió topografía y más tarde Derecho y Ciencias Políticas. Se vinculó al Ministerio Público en 1979.

En 1995 fue nombrado Secretario General de la Fiscalía de Drogas por el procurador José Antonio Sossa. Después ocupó la Fiscalía Segunda de Drogas y más tarde la Fiscalía Primera de Drogas.

