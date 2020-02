Un plan de seguridad sin etiqueta

LABOR POLICIAL. ROLANDO MIRONES EVALúA SUS ESTRATEGIAS.

Rolando Mirones no cree en la mano dura, ni en la mano amiga y mucho menos en la mano durísima, esta última inventada por él mismo. Para el director de la Policía Nacional todos estos son nombres comerciales o etiquetas, que están lejos de ser planes de seguridad.

La mano dura, que impulsó Mireya Moscoso en sus últimos días de gobierno, se reducía a órdenes de operaciones coyunturales. Eran solo operativos con más continuidad en áreas metropolitanas, fundamentados en la percepción de la ciudadanía de que había aumentado la violencia, dijo Mirones. Pero eran insostenibles porque se utilizaba recurso extraordinario y policías de otras áreas, que descansaban menos y a muchos de los cuales se les suspendieron las vacaciones.

También recordó que hace unos meses dijo que a la delincuencia había que caerle con "mano durísima" y -según su opinión- se malinterpretó como si ese fuera el nombre del nuevo plan de seguridad. Otro error, opinó, es creer que el programa mano amiga es de la Policía, cuando en realidad es del Ministerio de Desarrollo Social. "Para mí la etiqueta no es lo relevante, sino el contenido", apuntó Mirones, antes de mencionar los aspectos más importantes del "Plan de Seguridad Integral", como se bautizó a la estrategia de seguridad del Gobierno, presentado en septiembre pasado.

EL PLAN DICE REASIGNAR

Uno de los pilares del plan es la reasignación de recursos, que comenzó mandando a 2 mil policías que hacían labores administrativas a hacer rondas en las calles. Había una gran cantidad de policías que pedían hacer trabajo de escritorio, solo porque —siendo policías— habían obtenido un título universitario. Eso se cambió, porque son funcionarios en los cuales el Estado invirtió en un entrenamiento policial. Ahora los puestos administrativos ocupados por policías se han restringido a los cargos que, por la naturaleza del servicio, se requiera que un policía que sea administrativo, enfatizó.

Asimismo se reformuló la manera en que se asignan los vehículos, de tal modo que la última adquisición de 105 autos y 50 motocicletas, por 1.7 millón de dólares, quedaron en el área metropolitana porque el 84% de la incidencia delictiva está aquí. "Ya no se trata de que al que llora más, se le da más, sino de una asignación científica de los recursos", aseguró.

Para el año 2006, la Policía tendrá un presupuesto de inversión de ocho millones de dólares, el más alto de la historia de la entidad. El presupuesto total es de 164 millones de dólares.

Producto de las reasignaciones, también se cerraron las mini-estaciones policiales que empresas constructoras habilitaban en barriadas o cerca de edificios residenciales para mantener apostado un policía. Si ocurría algún hecho delictivo, ese policía no podía hacer nada, porque no tenía cómo movilizarse y tampoco contaba con equipo de comunicación, era solo un placebo, expresó. Dijo que, por ejemplo, en Barraza existía uno de esos "cuartelitos" en donde había un policía que no tenía ni teléfono, y estaba ubicado a un minuto de camino a pie de la subestación policial de El Chorrillo. "Sacamos a esos policías de esos cuartelitos y los asignamos a una subtestación, donde tienen equipos de comunicación y vehículos para movilizarse".

Igualmente se dejará de enviar a cadetes panameños a academias extranjeras para realizar estudios básicos. Actualmente hay 60 panameños en academias foráneas. Mirones consideró que cada país forma a sus oficiales de policía según su doctrina y sus necesidades, por lo cual queremos formar a nuestros oficiales en el Centro de Enseñanzas Superiores Justo Arosemena, en donde hay 237 estudiantes, y en la futura Universidad Policial.

DISCIPLINA

Otro punto relevante en el Plan de Seguridad Integral es el "afianzamiento de la disciplina de la institución". El funcionario que no es competente para ser policía, ya sea por razones de capacidad técnica, física o moral, no puede estar en la institución, advirtió.

"La entidad dejó de ser la Policía Nacional de Beneficencia, porque no podemos mantener personas que no están en la capacidad física de hacer el trabajo", afirmó.

A los que están en esa condición, por algún tipo de lesión, sencillamente hay que pensionarlos, anotó. También se decidió hacer dos pruebas físicas al año, en lugar de una, pues así se garantizará que cada miembro de la Policía tiene las condiciones necesarias para hacer el trabajo en la calle.

Afianzar la disciplina también es prescindir del personal deshonesto, por lo cual se han realizados operaciones internas encubiertas para descubrir policías corruptos o ineficientes. Mencionó que algunos policías encubiertos de la Dirección de Responsabilidad Profesional realizan una operación que consiste ir en un auto particular y dar un giro en "U" en un lugar prohibido y cerca de un policía de tránsito. Queríamos saber si el policía de tránsito dejaba ir al auto, lo cual era considerado una falta, o si paraba al infractor para pedirle una coima. Antes de iniciar las operaciones, se anunció a todo el personal que se iban a realizar. Aún así, algunos policías de tránsito incurrieron en alguna de las faltas, por lo cual están siendo procesados por conducta impropia o mal procedimiento policial.

REDUCCIÓN DE OFICIALES

Por otro lado, Mirones dijo que la Policía tiene más oficiales de los que necesita debido a los "ascensos vegetativos" que se han otorgado durante años en la institución. En la evaluación del plan se descubrió la necesidad de establecer en la Policía una estructura tipo piramidal, en donde la base esté compuesta por los agentes y conforme se asciende va disminuyendo la cantidad de agentes según el rango, hasta que solo haya un director, explicó Mirones. Así ocurre en todas las instituciones policiales del mundo, pero en Panamá hay sectores en la pirámide que están muy anchos, como el de los capitanes, mayores y subcomisionados y comisionados, añadió. Según Mirones, la situación no se enmendará con destituciones, sino reestructurando la forma en que se otorgan los ascensos.

Anunció que se propondrá un proyecto de ley para regular, de manera científica, la forma en que se otorgan los ascensos. Los ascensos ya no se ganarán solo por el tiempo de estadía en el rango, sino por méritos y ocasión de vacante. Para ascender deberá haber una vacante para que se pueda subir de rango, el cual será obtenido por el policía con más mérito, concluyó Mirones.