Las polémicas millas presidenciales

VIAJES. TORRIJOS SE ENCAMINA A SUPERAR A SUS ANTECESORES EN EL RÉCORD DE SALIDAS AL EXTERIOR.

El 15 de septiembre de 1995 Ernesto Pérez Balladares se hospedaba en un hotel de cinco estrellas en Taiwan, acompañado por una nutrida delegación de 70 funcionarios y empresarios. Mientras, en Panamá llovían las críticas a los constantes viajes al exterior del mandatario.

En los últimos 15 años, los presidentes Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos han realizado 139 giras al extranjero. Pérez Balladares ostenta el récord viajero con 49 salidas en sus cinco años al frente del Ejecutivo; seguido de Moscoso, con 40, y Endara, con 23. Sin embargo, el actual presidente, Martín Torrijos, está haciendo todos los méritos para alcanzar el primer puesto, ya que en poco más de un año de gestión ha viajado al exterior en 27 ocasiones.

Costos y beneficios

Los viajes presidenciales nunca se han librado de la sospecha pública. ¿Quién paga?, ¿para qué sirven?, ¿qué le dejan al país?... Cuando Pérez Balladares culminó su gira asiática, la de los 70 acompañantes, los portavoces de su administración insistieron en que hasta los ministros se pagaron su viaje en respuesta a las críticas. El ex ministro de Trabajo, Mitchel Doens, actual crítico de la administración de Torrijos desde las entrañas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), formó parte de esa delegación y los costos de su estadía corrieron por parte del Estado. "Allá todo es caro, es imposible que pudiera costearme un viaje de esa calidad", dice.

La gira por Asia completó los 25 viajes que hizo Pérez Balladares durante los dos primeros años de Gobierno. El ex presidente nunca viajaba solo. A Europa llevó 72 acompañantes, a Chile fue con una comitiva de 104 personas, y a Estados Unidos (EU) y Asia, las tan nombradas 70. Pérez Balladares, con la perspectiva que da el tiempo, asegura que hay "un concepto erróneo" sobre las giras internacionales, porque "no son de turismo y se tratan de viajes de trabajo y es muy difícil que de estos surjan beneficios específicos a corto plazo, ya que en dos o tres días no pueden salir algo en concreto". La memoria no le alcanza al ex presidente para fijar cuánto se invirtió en estas giras "de trabajo".

Doens dijo que los viajes no fueron de placer, porque hoy hay frutos cosechados como la concesión para la modernización de las principales terminales portuarias, la cual surgió producto de las giras para promover inversión. En este caso, la empresa china Hutchinson ganó el derecho de manejar los estratégicos puertos de Cristóbal en el Atlántico y Balboa en el Pacífico a través de su filial Panama Port Company.

Panamá también tomó como modelo a una ex base militar en Filipinas que fue convertida en un importante centro de producción de Asia con el fin de darle un buen uso a las áreas revertidas al país. Pérez Balladares viajó a México para, oficialmente, negociar un Centro Multimodal Antidrogas y a Chile para auscultar un tratado comercial con ese país.

Variantes arnulfistas

Contrario a Pérez Balladares, Endara insiste en que él pasó la mayor parte de su gobierno encerrado en el Palacio de Las Garzas. Suspendió los viajes al extranjero porque para él representaban excesivos gastos.

Aunque poco, Endara también utilizó el pasaporte presidencial y realizó giras a Costa Rica, EU, China, España y Colombia. La realidad cuenta cómo Endara viajó menos que sus homólogos pero, en su lugar, eran sus dos cancilleres los que subían a los aviones. Su primer ministro de Relaciones Exteriores, Julio Linares, murió en uno de estos viajes. El segundo Canciller en el gobierno de Endara, José Raúl Mulino, considera que los momentos históricos marcan la diferencia. En 1990 había una prioridad en el frente internacional y era reconstruir la imagen de Panamá después de la invasión estadounidense y la dictadura . "Había que reinsertar al país en los foros internacionales de donde había sido excluido".

"El trabajo internacional de los países no se pueden medir en la tarifa de un avión o de los costos de un hotel, sino entender que Panamá busca proyectarse en el mundo. Lo importante no es la cantidad de viajes, sino los beneficios de esos viajes, y para evitar el morbo lo ideal es que se dé un informe a la nación sobre los logros y las fallas", dice ahora Mulino desde su puesto como líder del partido Solidaridad.

La intensidad viajera se juzga con mayor dureza cuando se observa desde la oposición. En pleno gobierno de Pérez Balladares, sus críticos hicieron promesas difíciles de cumplir. La entonces candidata presidencial Mireya Moscoso se comprometió de no realizar viajes innecesarios si alcanzaba Las Garzas. Allá llegó por votación popular en 1999 y, una vez más, su "plan de vuelo" también fue criticado.

La política de Moscoso fue diferente a la de Endara, porque en su gobierno viajó con nutridas delegaciones. Moscoso, al igual que su antecesor, se defendió de sus detractores: "quisiera que aquellos que critican mi comitiva recuerden la cantidad de personas que viajaba con Pérez Balladares, quien se llevaba entre 60 y 70 personas en cada viaje".

El ex segundo canciller de la administración Moscoso, Harmodio Arias, sigue defendiendo el carácter oficial de las giras. "Eran viajes para promover a Panamá. En el caso de Mónaco -uno de los más criticados- fue un éxito total porque se promovió al país como un centro turístico y las autoridades del Canal estuvieron presentes para vender la visión de esta entidad en el futuro".

En 2003, Moscoso viajó a Mónaco con una comitiva de 75 personas. Este fue el viaje que derramó la gota en el vaso. Para ese entonces, el candidato presidencial del PRD, Martín Torrijos, dijo que se trataba de un "viaje de placer y de diversión" porque este paseo no representa nada en materia de inversión para el país.

Otro gobierno PRD

El PRD fustigó a Moscoso, entre otras razones, por sus salidas al exterior, pero ahora, a juicio de Arias, el gobierno entiende que los viajes son importantes. "La dinámica de hoy ha cambiado de una forma impresionante, porque hay mucho más contacto directo entre los Jefes de Estado y cancilleres por el sistema de reuniones multilaterales y cumbres en las cuales se logran muchas cosas", reflexiona.

Enrique Chito Montenegro, uno de los más molestos críticos del patio, ha manifestado que la administración de Moscoso era "una imitación virtual" de la de Pérez Balladares, porque incurría en los constantes viajes con delegaciones exageradas.

La historia relata que cada presidente aumenta la capacidad viajera del anterior. Torrijos ya ha logrado que la oposición, los sectores sindicales y otros grupos de interés hayan empezado a cuestionar sus giras. Su ministro de Relaciones Exteriores y primer vicepresidente, Samuel Lewis Navarro, justifica la factura y recuerda que el padre del mandatario, el general Omar Torrijos Herrera, a través de sus giras al exterior logró, por ejemplo, la firma de los Tratados Torrijos- Carter en 1977 que acabó con el enclave norteamericano y la reversión de la vía interoceánica inaugurada en 1914.

En abril de este año, Torrijos viajó a Washington, D.C., donde se reunió con el presidente George W. Bush para tratar temas de interés bilateral. Estuvo en septiembre pasado en Guatemala donde participó de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana. En ese mismo mes, viajó a Miami, Florida, para dictar una conferencia. Los viajes más recientes de Torrijos fueron a Cuba, Nicaragua y México. Hoy precisamente el mandatario regresa de República Dominicana, donde descansaba con su familia.