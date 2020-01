Del retiro a las barricadas

PROTESTA. JUBILADOS Y PENSIONADOS LLEVAN MáS DE DOS MESES DE PROTESTAS.

Es mediodía en la barriada 9 de Enero de San Miguelito. Una pequeña estufa calienta un rincón de la casita de Sofía Sánchez Batista, jubilada de 73 años. La mujer observa –con la mirada perdida– cómo la clara de un huevo se endurece en el agua caliente de la sopa Lipton.

Aprieta el borde de una paila con un encarbonado trapo del que no se sabe su color original, mientras zurra el caldero con el cucharón para despertar el arroz dormido. Es miércoles y es la tercera vez en la semana que repite el mismo menú: arroz, huevo y sopa Lipton. La cena muere con unas galletas de soda y café, o un té de hierbabuena con pan solo.

Debido a que las salchichas le hacen daño, varía su dieta con arroz blanco y un huevo a caballo. Hay veces que cambia el menú con una tuna o sardina enlatada.

"Lo poco que me queda de la jubilación lo uso para pagar agua, luz y teléfono. Tengo 11 hijos, pero ellos también son pobres".

Sofía recibe una pensión de 60 dólares quincenales. Se retiró después de más de 30 años como mensajera en el Ministerio de Educación. "La casita me la dio el general Omar Torrijos. Espero que el hijo nos dé una ayudita...".

Aparte de no tener para una buena dieta, ella está operada de la vesícula y sufre de hemorroides. Para colmo, el Seguro Social no le está dando los medicamentos. Y no se necesita ser Walter Mercado para adivinar que ella no tiene plata para comprarlos.

Cuando se le pregunta por su esposo, la señora se encoge de hombros y, sin nostalgia, responde: "nombe, ese se voló con la otra cuando todavía teníamos hijos chicos".

Después del ritual de la sopa de fideos, Sofía se emperifolla y sale a participar en el cierre de calles en procura de una mejoría para su golpeado presupuesto.

Eladio Fernández, vocero de los Jubilados y Pensionados Independientes, dijo que ellos demandan un aumento de 30 dólares mensuales para los jubilados que ganan menos de 500 dólares. "También exigimos el suministro de medicamentos".

Reclaman justicia

El último aumento, de 15 dólares, se los dio la presidenta Mireya Moscoso en 2001. Durante la administración de Ernesto Pérez Balladares recibieron 25 dólares y un bono de Navidad de 40 dólares. "La Patria Nueva nos liquidó con la Ley 51 que fija un aumento de 10 dólares, pero en 2010", dice.

Fernández asegura que los jubilados y pensionados pagan 36 millones de dólares anuales en cuotas de seguro social.

Los jubilados llevan más de dos meses de protestas diarias para exigir que se cumplan sus demandas. Cierran las calles con puntualidad y los automovilistas (acostumbrados ya) se solidarizan con ellos. Esta semana las protestas llegarán al mismo reino de las Garzas.

Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente, considera que estas protestas callejeras son peligrosas porque, por la edad de las personas, alguna puede sufrir un problema grave. Es preferible, según él, que haya una negociación entre las partes.

Sin embargo, los manifestantes reiteran que seguirán en las calles hasta que se "rompa el cuero" o hasta que salga una solución económica de la cornucopia estatal.