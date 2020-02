Los ritmos del ‘sí’ y del ‘no’

CAMPAñA. CANCIONES PEGAJOSAS SON PROGRAMADAS POR LAS EMISORAS.

Aunque no están dentro del top ten de ninguna emisora musical, el público llama a pedirlas, y son parte de las programaciones. Encienda la radio por unos minutos y seguramente oirá alguna canción promocionando el "sí" o el "no" a la ampliación del Canal.

El "no" tiene cinco canciones. Una pop, dos reggaeton y dos mejoranas. La pop se titula La gran estafa de la ampliación, y es de una cantante que mantiene el anonimato. Las de reggaeton se llaman Por la senda de Victoriano Lorenzo y Sin lucha no hay victoria, de Óscar Acosta y Jonathan Cárdenas, respectivamente. Las de mejorana pertenecen al obrero Alexis Gaitán (Vota no), y al campesino Rufino Pinzón (Panameño: vota no).

Raymundo Garcés, secretario de prensa y propaganda de Suntracs, se encarga de la selección, grabación y divulgación de las canciones del "no". Él explica que no hay día en que alguien no se acerque a la oficina del "no" a ofrecer sus composiciones. "Todas fueron elaboradas por constructores y campesinos; ninguno nos ha cobrado por dárnolas, y a ninguno le pagamos", indica .

El proceso consiste en conseguir un estudio de grabación, que no cobre, para grabar la canción. Son cinco las que han podido concretar. "Hay otros que quieren grabar, pero estamos contra el tiempo", agrega.

Luego toca promocionarlas. En algunas emisoras -como Blast, Metrópolis y Fabulosa- las colocan sin costo. En otras -como La Tipi-K y en KW Continente-, Suntracs compra el espacio y lo dedica a promocionar el "no". Ahí pautan las canciones. Desde mañana tendrán otro programa. Se llamará El triunfo del no patriótico y se transmitirá por Canal 37. Paralelamente, el "no" visita diariamente barrios para promover canciones, y vender discos con los ritmos a dos dólares en las oficinas de Suntracs. Desde esta semana -en www.suntracs.com- se podrán leer las letras, ver los videos y bajar las canciones.

Las oficinas del "sí", también reciben propuestas a diario. Sin embargo, no aceptan todas. "De acuerdo al presupuesto se decide cuáles van", indica Milton Henríquez, director del "Centro de Comunicación por el Sí". Jorge Sánchez, encargado de la publicidad de la campaña, indica que ha recibido 15 mejoranas, cuatro tamboreras y seis típicas. Y aunque el "sí" tiene varias canciones circulando, solo son dos las oficiales: Por Panamá, compuesta por Rómulo Castro y cantada por él, Rubén Blades y Grupo Tuira, y Vamos Panamá, de Omar Alfanno.

A Castro se le solicitó la canción. "Nunca compongo letras para algo en lo que no creo", indica. En 1999 compuso el tema del Movimiento Papa Egoró y el de los Independientes Pro Martín, y en 2004 ¡Podemos!

Omar Alfanno, por su parte, compuso la canción por iniciativa propia y se la mostró a sus amistades, quienes lo propusieron al "sí". Algunas emisoras las ponen gratis, pero Sánchez explica que, como el presupuesto para radio es muy amplio, cortan las canciones y las pautan como jingles.

