La semana: Knockout

KNOCKOUT / ALBERTO MUñOZ

En este mundo sobreviven personajes que guardan el espíritu humanista que alguna vez inspiró la Ilustración. Críticos, apasionados y cargados de argumentos caminan sin llamar la atención y no dejan de estudiar el momento histórico que les toca vivir. Uno de esos seres es Alberto Muñoz, un economista colombiano que, atrincherado en Panamá desde 2001, no deja de pensar y de hacer pensar. Eso no es noticia, por eso es Knockout.

>>>¿Qué hace un economista crítico como usted en un planeta como éste?

Sufrir de Desorden Generalizado de Ansiedad ante tal desbarajuste.

>>>¿A qué le tiene más miedo: a los consensos multinacionales o al desorden de ideas?

Al Consenso de Washington.

>>>¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

Claro... cualquier tiempo anterior al dúo dinámico Reagan-Thatcher y a su "nuevo" contrato social.

>>>¿Latinoamérica tiene los líderes que se merece o es que tuvo mala suerte en el reparto?

Hasta a Joseph Stiglitz (junio 2006) y a Geoffrey Sachs (marzo 2006) les hacen falta los populistas que los neoliberales trataron de botar a la basura.

>>>¿Qué lugar del mundo le genera más esperanza?

Los países escandinavos: alta tributación, baja corrupción y elusión, sectores público y privado eficientes, respeto ambiental, ayuda externa...

>>>Panamá... ¿avanza o crece?

Se edifica.

>>>¿Por qué muchos economistas progresistas terminan siendo los guardianes de los sistemas más conservadores del mundo?

Los neoconservadores dicen ser radicales asaltados por la realidad. Todos nos vendemos por un puestico.

>>>Si pudiera votar en el referendo sobre la posible ampliación del Canal... ¿sí o no?

No puedo votar, ni opinar, creo...

>>>Recomiéndeme dos libros para abonar mi tendencia depresiva...

James Lovelock (2006) con La venganza de Gaia -ya no hay punto de retorno al daño ambiental-, y George Soros (2006) con The age of fallibility (La edad del error).

>>>Ahora, déme dos para animarme....

Consenso de Copenhagen: Bjorn Lomborg (2006) con Cómo gastar 50 mil millones de dólares y hacer del mundo un mejor lugar. Adam Smith (1759) con La teoría de los sentimientos morales (donde, para asombro de los liberales y libertarios, bendice la intervención estatal en la vida económica).

PERFIL

Este feliz ex profesor de Teoría Económica "por más años de los deseados en la Universidad Nacional de Colombia", hoy, desde su computador, vigila su mundo y disemina información a quien se la pida. Extraña y necesaria afición.