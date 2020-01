La última pesquisa de Brewster

‘OPERACIÓN LABORATORIO’.LA PTJ ESTABA TRAS UNA NUEVA RED CRIMINAL.

El ciudadano colombiano Giovany Caro supuestamente vino a Panamá para reunirse con un testigo protegido de la Fiscalía, dentro de una investigación por la muerte del jefe de la Unidad Sensitiva de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Franklin Brewster.

Este testigo le dijo a los fiscales que el encuentro no se produjo, puesto que los detectives Gioconda Véliz y Kenneth Brown –ambos detenidos por el homicidio de Brewster– no le brindaron apoyo. "Cuando los llamé, ellos no me contestaron", narró.

El mismo testigo dijo además que el 7 de septiembre de 2006, estando en el prostíbulo La Bombonera, escuchó a un sujeto colombiano decir que había pagado 500 mil dólares para que, "desde adentro", mataran a Brewster.

Una ‘Operación’ secreta

En la mañana del 3 de julio de 2006 –poco antes de caer enfermo–, Brewster solicitó a la Fiscalía Primera de Drogas autorización para que la Unidad Sensitiva de la PTJ iniciara formalmente la investigación de un cargamento de drogas que se iba a introducir a Panamá en los próximos días.

Véliz, Brown y el tercer implicado en el homicidio de Brewster -el también detective Irving Francis- eran, junto con el jefe de la Unidad, los únicos enterados de la existencia de la operación.

De hecho, Véliz y Francis fueron los que, personalmente, acudieron a la Fiscalía de Drogas para entregar la carta suscrita por Brewster para hacer la investigación la mañana de su intoxicación.

No obstante, el 12 de julio de 2006 –con Brewster moribundo en la Sala de Cuidados Intensivos de la Caja de Seguro Social– Véliz envió una carta a la Fiscalía de Drogas, en la que pedía suspender la "Operación Laboratorio", alegando que no se había podido identificar a los miembros de la organización criminal.

Véliz no solo pasó por alto las instrucciones de su todavía jefe, sino que también ignoró que poco antes de enviar la carta pidiendo la suspensión de la "Operación", la Unidad recibió información sobre el desembarco de 300 kilos de droga en el área del Terraplén, en San Felipe, la noche del 9 de julio.

Para la Fiscalía Primera Superior, la conducta de Véliz "es reveladora de su determinación a encubrir la actividad criminal, como la identidad de sus partícipes".

‘Insubordinados’

Véliz, al parecer, tenía antecedentes de "insubordinación ante la autoridad de Brewster", quien lo sancionó, junto a Irving Francis, por no informarle acontecimientos relacionados con la "Operación Buenaventura", en la que está implicado el narcotraficante Pablo Rayo Montaño, hoy detenido en Brasil.