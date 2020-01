La esperada primera vista del juicio contra Sadam Husein y sus siete colaboradores más allegados ha durado sólo tres horas, suficientes para que los acusados dejaran claro que no reconocen al tribunal y se declararan inocentes.

El ex dictador de 68 años, con gesto arrogante desafió al tribunal espetándole: "Usted me conoce. Usted es iraquí y sabe quién soy. No voy a responder a este así llamado tribunal. ¿Quiénes son? ¿Qué son?".