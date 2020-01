‘Gobierno no puede indemnizar a productores ni transportistas’, dice Osorio

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Osorio, afirmó este sábado, 11 de febrero, que el Gobierno no podrá indemnizar a los productores o a los transportistas que se vieron afectados por el cierre –durante siete días– de la vía Interamericana, que les causó pérdidas millonarias.Osorio indicó que hasta el momento no han tenido un acercamiento con los transportistas, pero remarcó que “como Gobierno no podemos responsabilizarnos” de las pérdidas que tuvieron.El ministro agregó que si hubiese sido una situación de desastre natural, como las inundaciones en Chepo que se registraron en diciembre de 2010, el Gobierno sí hubiese tenido que buscar cómo indemnizarlos.De acuerdo con el funcionario, no se puede indemnizar solo a transportistas y productores, ya que otros sectores en la cadena agropecuaria también se vieron afectados.“No vamos a poder indemnizar a productores ni a transportistas tampoco. No es un tema que solo nos compete a nosotros, nos compete a todos”, indicó. Fue un tema de urgencia nacional y aquí perdimos todos: los comerciantes, transportistas, productores y el Gobierno, concluyó.La vía Interamericana permaneció cerrada por siete días, desde el pasado 31 de enero, por indígenas que rechazan el desarrollo minero e hidroeléctrico en la comarca Ngäbe Buglé.