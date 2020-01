Placas en 2013 serán de alta seguridad y tendrán un nuevo logotipo

Las placas vehiculares que se expedirán el próximo año serán confeccionadas con nuevas medidas de seguridad, además, tendrán el logotipo del V Centenario del Descubrimiento del océano Pacífico.



Así queda establecido en la resolución No. 8 del 19 de enero de 2012, publicada el jueves, en la Gaceta Oficial No. 26970-A., por la cual se fijan “las dimensiones, color, nomenclatura, y calidad de las placas únicas y definitivas y calcomanías para el período 2013”.



En el documento se explica que, a petición de la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento del océano Pacífico, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aprobó que el logotipo sea llevado por todas las placas de 2013, ya sea de nomenclatura de seis dígitos o dos letras y cuatro dígitos, en la parte inferior izquierda.



SEGURIDAD



Todas las placas de circulación vehicular serán de aluminio que estará laminado con cinta retro-reflectiva. A su vez, el material retro-reflectivo contendrá marcas de agua de alta seguridad no impresas y ocultas, lo que significa que únicamente serán detectables de un determinado ángulo. El diseño de las marcas será el logotipo más reciente de la ATTT.



En la resolución se establece, además, que las nuevas placas tendrán en la parte superior derecha, de forma plana, un número de serie impreso consecutivo de ocho dígitos.



Esta numeración es parte integral del material reflectivo, por lo que no será posible removerla. Cada placa contendrá al lado derecho de la nomenclatura y pegado de forma centrada una calcomanía holográfica de alta seguridad, que no será posible retirar sin que la placa se destruya.



Para prevenir las falsificaciones de esta calcomanía, su sistema de fabricación no estará disponible comercialmente, se detalla en la resolución.



Las empresas que resulten ganadoras para la elaboración de las placas y calcomanías de circulación para la vigencia de 2013 deberán entregar a la ATTT una muestra del diseño de la placa, una calcomanía holográfica y una de la calcomanías de revisado y validación para su aprobación.



Vea aquí la Resolución No. 8 del 19 de enero de 2012 .