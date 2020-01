Plantean modificar legislación forestal; excluyen a la Anam de la consulta

La Ley 1 de 1994, por la cual se establece la legislación forestal en Panamá y se dictan otras disposiciones podría sufrir modificaciones. El pasado martes 13 de diciembre estaba previsto discutirse en primer debate, en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 397 por el cual se reformaría la citada norma.



La iniciativa, entre otras disposiciones, plantea la creación de la Dirección Nacional Forestal (Dinafor) que estaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y se encargaría de velar por la conservación, protección y manejo de los recursos forestales de la Nación.



El proyecto establece además que la administración del patrimonio forestal del Estado y la clasificación de reservas forestales le corresponderían a la Dinafor.



Los diputados Dalia Bernal, de la bancada de Cambio Democrático, Rony Araúz, del Partido Revolucionario Democrático, y Víctor Juliao, presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, son los proponentes de esta iniciativa.



Pese a los esfuerzos de Prensa.com por conseguir las versiones de los proponentes, esto no fue posible debido a que no hablaron del tema.



LA PROPUESTA



La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, se pronunció sobre el tema y, a través del departamento de Prensa, advirtió que es necesario que el manejo del patrimonio forestal del Estado permanezca dentro de la estructura de la entidad, ya que no se puede manejar el recurso forestal como algo aislado del resto de los recursos naturales.



La entidad dijo que hasta el momento de la presentación del anteproyecto, no se consultó a la administración de la Anam. En pocas palabras, no se consideró a la entidad ni para la elaboración de la iniciativa legislativa ni para la discusión previa del documento.



CAMBIOS



De ser aprobado el proyecto en la Asamblea Nacional, a partir de su vigencia, el Gobierno deberá delimitar, consolidar y declarar las áreas de Reserva Forestal existentes para adecuarlas a los principios de la Ley.



Al respecto, la Anam planteó que la Reserva Forestal es una categoría de áreas protegidas. Actualmente existen nueve reservas forestales en el país, que forman parte de las 105 áreas Protegidas del país que administra al Anam.



Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancón), dijo que se ha mantenido en conversaciones con los proponentes del proyecto y con técnicos forestales para analizar la propuesta.



Spadafora coincide con la Anam en que la legislación forestal debe permanecer en esa entidad, donde actualmente existe un departamento donde se maneja el tema forestal y que en todo caso si se quiere elevar a una dirección se debe hacer bajo la administración de la Anam.



Indicó que, como ambientalistas, no ven viable que se traspase el manejo forestal del país al Mida, debido a que una vez se hizo y no dio resultado.



La directora de Ancón agregó que es necesario “modernizar la ley forestal”, pero opinó que para ello es preferible trabajar en subcomisiones, a fin de integrar las modificaciones que se le deben hacer al proyecto para que se acerque más a la realidad actual y sea más coherente.



Para el próximo año, según Spadafora, se espera que las reuniones continúen para poder presentar la propuesta modificada más actualizada con la realidad del cambio climático y en la que no se debiliten las funciones de la Anam.