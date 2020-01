Segundo trimestre escolar finaliza en medio de posiciones encontradas

El segundo trimestre del año escolar 2011 finaliza este viernes en medio de posiciones encontradas entre las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y los dirigentes magisteriales, quienes en este periodo realizaron la primera huelga docente del año.



Este año escolar, en el que se aplica por primera vez el sistema trimestral, empezó el pasado 28 de febrero con 800 mil estudiantes, según los registros oficiales.



El primer trimestre (que terminó el 3 de junio) transcurrió sin mayores agitaciones en el sector educativo; sin embargo, en el segundo periodo (que empezó el lunes 13 de junio y finalizó este viernes 9 de septiembre) sí hubo sobresaltos.



TROPIEZOS



El desarrollo académico durante este trimestre que termina se empañó por la huelga docente que duró dos días: el jueves 28 y viernes 29 de julio. La medida de protesta fue convocada por algunos gremios del sector educativo que exigían un diálogo “sin presiones” con las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca).



La denominada “huelga de advertencia” fue apoyada por 16 gremios magisteriales y concluyó tras un acuerdo entre los dirigentes docentes y las autoridades del Meduca. El pasado 29 de julio, la titular de Educación, Lucy Molinar, firmó un resuelto en el que se establece la conformación de tres comisiones, que estarán integradas por representantes del ministerio y de los gremios magisteriales.



En esas comisiones se tratarán los temas relacionados con la situación laboral de los docentes así como el proceso de transformación curricular, según el documento.



Luego de este episodio, en la provincia de Veraguas los estudiantes y docentes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena protestaron durante ocho días para que ese centro educativo adquiera una condición de universidad pedagógica. Los educadores normalistas resolvieron dialogar sobre el tema con las autoridades educativas.



Aunque después de estos hechos las clases continuaron con normalidad –incluso, se desarrollaron los Juegos Florales a nivel nacional-, la dirigencia docente sostiene que luego del segundo receso académico (que comprende del lunes 12 al viernes 16 de septiembre) las clases se reiniciarán con la incertidumbre de saber si el Meduca prestará oídos a sus peticiones.



El dirigente de la Asociación de Educadores Veragüense (Aeve), Juan Ramón Herrera, señaló que debido a que no se ha llevado a cabo un diálogo con la ministra Molinar, el tercer trimestre comenzará con zozobra.



El último trimestre empezará el próximo 19 de septiembre y terminará el 23 de diciembre de 2011, según lo establece el Calendario Escolar vigente.



POSICIONES



Pero las autoridades educativas han reiterado que lo importante es avanzar y garantizar la calidad de la educación de los jóvenes en el país. De allí que los educadores fueron invitados a participar en la Concertación Nacional para el Desarrollo para discutir el tema educativo, en agosto pasado.



Sin embargo, este encuentro no se realizó porque los dirigentes magisteriales sostuvieron que las discusiones de los temas del sector deben ser “bilaterales”, es decir, con la participación de los docentes y del Meduca.



Según Herrera, la ministra de Educación no ha querido entablar una negociación verdadera. Recordó que ellos no asistieron a la reunión con la ministra en la Concertación, porque ese no fue el acuerdo al que llegaron, que establecía que ellos tendrían tres mesas de diálogo, pero no en ese foro.