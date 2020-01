Ceferino Nieto: el Titán de las Américas

Por Mario Chung

Antes de conocer a Ceferino Nieto, me presentaron a su hijo Kako, que fue asesor musical de Raúl Aparicio cuando ganó el concurso televisivo Reto Tipiquero (http://youtu.be/EQftnTmZxbk). Kako tiene esa brillante habilidad de fusionar música típica con otros géneros. Cuando lo conocí, estaba armando un dúo de salsa con típico entre Raúl y Yamilka Pitre, ganadora de Vive la Música.

Kako y su hermano Christian han seguido los pasos de su padre Ceferino Nieto, oriundo del distrito de Pesé y ahora residente en Chitré. Kako me enseñó a tocar Caballo Viejo, una pieza que Ceferino hizo popular en Panamá hace muchos años atrás, al ritmo de acordeón y salsa fusionada. El compositor de esta pieza es el venezolano Simón Díaz, quien universalizó este tema de ritmo llanero que es cantada por muchos artistas, incluyendo el español Julio Iglesias.

Yo tenía la idea de hacer un tema de carnaval y fusionar Caballo Viejo con Gangman Style, el tema musical que ha roto los records de visitas en You Tube. ¡De este video del rapero surcoreano Psy se han hecho más de mil parodias! Vea una muestra del Pindin Style: http://youtu.be/phCslCjEt1g Y si desea ver a Ceferino Nieto tocando Caballo Viejo con los pasos del Gangnam Style, haga click en: http://youtu.be/6EIkSazC00s

Llegué a casa de Ceferino. Esperé mi turno, porque estaba dando clases de acordeón. Ceferino también da clases de violín; se sabe una treintena de piezas, incluyendo la clásica Mama Eva. El es un músico empírico, que aprende las piezas de memoria y enseña de oído. Esa es la manera folclórica tradicional de enseñanza.

Conversar con Ceferino Nieto fue hablar con una persona muy jovial, con mucho entusiasmo y jocosidad. Mientras me enseñaba su colección de gorras, donde no podía faltar la del equipo de beisbol de Herrera “La Berraquera”, nos contó innumerables anécdotas con personajes como Gelo Córdoba, Teresín Jaén, Dorindo Cárdenas, José Vergara, y Yin Carrizo y sus vivencias en los escenarios, especialmente en época de carnaval. Estoy subiendo en mi canal de You Tube bajo Mario Chung una docena de videoclips (Ceferino Nieto 1-13) para que vean las anécdotas de su vida musical.