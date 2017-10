Herb Raybourn es un nombre conocido en Panamá. Este mi homenaje. Fue jugador profesional, cazatalentos, directivo de los Yankees de Nueva York y le abrió las puertas en las Grandes Ligas al seguro Salón de la Fama panameño, Mariano Rivera. Él murió el pasado sábado 21 de octubre, en tranquilidad en su hogar en Florida, Estados Unidos. Tenía 82 años.

Raybourn, cuyo nombre completo es C. Herbert Raybourn, le allanó el caminó a muchos peloteros latinoamericanos, entre ellos varios panameños, para que cumplieran su sueño de convertirse en jugadores de Grandes Ligas.

Herb Raybourn, the #Yankees scout who discovered @MarianoRivera, has died. https://t.co/hlfSg5Y4qd#MLBpic.twitter.com/uBPFVzuN8H