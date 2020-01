Abraham Martínez no ve elementos para investigar al Presidente por FP

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Abraham Martínez, manifestó este miércoles, 2 de enero, que no ve elementos, en este momento, que “vinculen significativamente” al presidente de la República, Ricardo Martinelli, dentro de la responsabilidad de un hecho doloso. Martínez se refirió al caso de Financial Pacific, que supuestamente vincula a Martinelli.



Martínez dijo que los procesos judiciales de la Asamblea son procesos excepcionales.



Y aunque advirtió que no conoce el expediente, el diputado indicó que una investigación contra el Presidente no la ve en el camino. “No veo nada de eso”, recalcó.



CARTAS PARECEN 'SUGERENCIAS', SEGÚN FANOVICH



En tanto, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Fanovich reaccionó este miércoles luego de que se diera a conocer que el Ejecutivo ha intervenido directamente en las investigaciones que el Ministerio Público adelanta sobre la casa de valores Financial Pacific.



Fanovich se refirió a las cartas que, según informó La Prensa, el Presidente envío sobre este tema a José Ayú Prado como procurador general de la Nación. Para Fanovich, las cartas no le parecen instrucciones, sino más bien “sugerencias” para que el tema no sea utilizado con fines “politiqueros”.



El diputado oficialista dijo que, al final de cuentas, la última decisión la tiene el Ministerio Público. Yo creo en la real independencia de los distintos órganos, aseveró el diputado en Telemetro Reporta.



Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Arosemena, reiteró que el caso Financial Pacific es muy delicado. Remarcó que el centro financiero trabaja con la reputación. “Todo va a tener su efecto”, sostuvo.



De esta forma, Arosemena consideró que si se han hecho cosas que dañan la imagen al centro financiero “lo vamos a pagar”.