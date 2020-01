Avioneta explota en el Marcos A. Gelabert

Una avioneta explotó este viernes, 6 de abril, en el aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, dejando como resultado dos fallecidos, informó a Prensa.com, Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).



El hecho ocurrió a las 7:50 a.m. en la pista del aeropuerto. A las 9:00 a.m. aún se esperaba al personal del Ministerio Público para atender el caso, señaló Bárcenas.



La aeronave siniestrada es una "avioneta experimental", agregó el administrador de la AAC, por lo que -dijo- aún no se pueden dar más detalles sobre lo ocurrido.



Al lugar de los hechos llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP), que atendió el llamado de emergencia y se mantiene en el aeropuerto.



Los vuelos comerciales de Air Panamá -la línea aérea doméstica- están saliendo de manera regular, se informó en el aeropuerto.



