Bernal y Maytín cuestionan designación de abogado consultor en Italia

Angélica Maytin, presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional (TI) Panamá, y el abogado Miguel Antonio Bernal cuestionaron la designación de un abogado consultor en Italia, debido a que el país no está siendo señalado en las investigaciones que se realizan en Italia a Valter Lavítola.



Bernal expresó que a quién defenderá ese abogado “si Panamá no está” en ese expediente. Reiteró que el Gobierno tiene que dar una serie de aclaraciones sobre esa designación y preguntó cuándo se hizo el acto público para contratarlo.



Mientras que Maytín también enfatizó que Panamá no es señalada, sino “determinados funcionarios”, quienes de sus propios fondos deben pagar ese abogado.



La semana pasada el Gobierno anunció que designó “como consultor” a un abogado italiano para seguir, paso a paso, las acusaciones lanzadas por la fiscalía de Nápoles sobre el caso de Valter Lavítola, quien es investigado por una supuesta extorsión al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.



La dirigente de Transparencia Internacional dijo que quién era esa abogado y por qué Panamá lo tenía que contratar.



“Ese abogado se tiene que pagar del peculio de los que están señalados en esas investigaciones” en Italia, manifestó.



Maytín criticó, por otro lado, en el programa Semana de TVN Canal 2 el abuso de las contrataciones directas en la administración del presidente Ricardo Martinelli.



Agregó que cuando esta administración contrato a Finmeccanica ya tenía todos los problemas que presenta a nivel internacional... pero con todo y eso la contrataron sin haberse realizado una licitación.



