Blandón: ‘Yo no soy Chello Gálvez, solo aspiraré a un cargo’ en 2014

Tras el anuncio hecho por el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, en cuanto a que podría competir para al menos tres puestos de elección popular en los comicios de 2014, el diputado opositor José Isabel Blandón expresó que siempre ha criticado las candidaturas múltiples.



Y, por ello, aseguró que en las próximas elecciones generales solo aspirará al cargo de alcalde capitalino. “Yo no soy Chello Gálvez, yo no voy a correr para más de un cargo”, aseveró Blandón este domingo, 23 de septiembre en el programa Perfiles de RPC Radio.



En el programa radial, Blandón dijo que él nunca ha creído en la postulación de una persona para varios cargos públicos y siempre lo había criticado.



De esta forma, reiteró: “yo no pienso aspirar a más de una posición, yo solo voy a aspirar a alcalde y voy a trabajar para ganar la Alcaldía”.



Gálvez, por su parte, ha dejado saber que si el partido al que pertenece –Cambio Democrático– decide que él es la mejor figura para representarlos en cualquier cargo de elección popular, incluyendo la comuna capitalina y la presidencia de la República, él asumiría el reto.



El presidente del Palacio Legislativo lleva cinco periodos como representante de corregimiento y tres como diputado del circuito 8-7.