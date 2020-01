Concertación recibió mil 92 propuestas sobre reformas constitucionales

El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo recibió el informe de trabajo de las cuatro mesas que fueron establecidas para analizar y discutir las distintas propuestas de modificación, derogación o adición a la Carta Magna. En total, se recibieron mil 92 propuestas.



Hasta el 31 pasado de agosto, 181 proponentes presentaron iniciativas, que se remitieron a las mesas de consulta. Estas incluían un total de mil 92 propuestas de modificación a la Constitución Política de la República. Entre el 21 de junio y el 31 de agosto, las mesas debatieron un total de 562 propuestas y alcanzaron 281 acuerdos Concertados. Para la presentación del informe final, que se realizó ayer, jueves 8 de septiembre, cada mesa designó un vocero.



ACUERDOS



En un boletín de prensa, la Concertación informó este viernes parte de los acuerdos logrados en este periodo.



Mesa No. 1. Estado Panameño Derechos y Deberes Individuales. Informó que durante este periodo se recibieron 490 propuestas. Entre algunos de los artículos que la mesa acordó incluir como nuevo en la constitución está el relacionado con la intimidad y propone que toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada y familiar, sin más limitaciones que las establecidas por ley, para asegurar la vida e integridad, de los individuos. El Estado está obligado a respetar y ofrecer protección cuando estuviere amenazado o lesionado este derecho.



Mesa No. 2. Administración de Justicia. En total recibió 133 propuestas y entre algunos de sus acuerdos concertados está la modificación del artículo que guarda relación con el periodo de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para lo cual se estableció que deberá ser de entre 18 a 20 años y que cada dos años se nombrará a un Magistrado, dejando a la Ley el desarrollo del periodo de transición. Esta mesa también propuso que la Procuraduría General de la Nación se le denomine Fiscalía General de la Nación.



Mesa No. 3. Órgano Ejecutivo y Legislativo, Régimen Provincial, Municipal y Local. Recibió un total de 239 propuestas. Los integrantes propusieron la adición de un nuevo artículo que establece que los diputados no manejarán directa ni por interpuestas personas, fondos públicos de proyectos nacionales, regionales del órgano ejecutivo, judicial, ni de los gobiernos provinciales y locales.



Mesa No. 4. Hacienda Pública, Economía Nacional y otras instituciones. Recibió un total de 230 propuestas de reformas. Entre algunos de los acuerdos los integrantes decidieron incluir en el artículo 282 que con el objeto de garantizar la independencia profesional, la imparcialidad y objetividad se crea el Instituto Nacional de Estadística y Censo como el organismo encargado de levantar y formar la Estadística Nacional con autonomía y patrimonio propio.



La Comisión Especial sugirió al Consejo de la Concertación, el establecimiento de cuatro Mesas de Consulta, a fin de encausar las discusiones por eje. Los ejes sugeridos fueron un marco de referencia útil para organizar las discusiones, ya que la Comisión Especial tiene como misión considerar una revisión integral de la Constitución, se indicó en el comunicado.



La misión de las Mesas de Consulta era considerar posibles reformas a la Constitución Política, con el objetivo de presentar los acuerdos alcanzados, en última instancia, a la Comisión Especial.

+info

El informe completo puede ser visto a través del sitio de internet www.concertacion.org.pa