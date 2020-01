Cucalón se defiende; dice que ahora les cobra a todos

El director general de Ingresos, Luis Cucalón, salió al paso de los cuestionamientos que se le hacen sobre su gestión. “Mi responsabilidad es cobrar los impuestos que justamente le deben al Gobierno”, dijo Cucalón, en TVN Noticias. Lo que ocurre –sostuvo– es que “ahora estoy cobrando a todos”, planteó.

Cucalón dijo que no está al frente de los ingresos para ser “buena gente” o pedir que, por favor, paguen. Declaró que “o me pagas o te entro a palazos”.

Y es que el funcionario expresó que en Panamá hay una cultura de no pago. Por este motivo es que “yo estoy siendo justo”. “Yo agarro mi trabajo muy a pecho… yo no le tengo miedo a nadie”, añadió.

NUEVA AUTORIDAD

Por otra parte, Cucalón informó que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, no ha designado aún al futuro administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP). De hecho, Cucalón aseguró que no sabe si ocupará este cargo, porque el Presidente no se lo ha pedido. “Es un dilema que lo voy a resolver” cuando se me pida, remarcó.En el noticiero, afirmó que el costo por estar al frente de la Dirección General de Ingresos ha sido alto. Sin embargo, sostuvo que “hay un trabajo a medio andar”.

Ya el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, avaló a Cucalón como futuro administrador de la ANIP. De Lima destacó la gestión realizada por Cucalón desde 2009. Dijo que siempre había cumplido las metas marcadas.