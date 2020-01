Diálogo entre indígenas y Gobierno se reactiva a las 10:00 a.m.

A eso de las 11:11 p.m. de ayer, viernes 10 de febrero, culminó el debate sobre las hidroeléctricas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no hubo acuerdos entre las posiciones que presentaron tantos los indígenas y el Gobierno.



Por un lado, estuvo el planteamiento hecho por el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien presentó una contrapropuesta en la que se cancelan las concesiones otorgadas o vigentes para la exploración y explotación de recursos minerales, y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca Ngäbe Buglé.



Pero los indígenas insistieron en que una propuesta debía incluir que no se podrían llevar a cabo proyectos hidroeléctricos en las áreas cercanas a las comarcas y poblados indígenas.



En vista de que no hubo un consenso, se declaró un receso hasta las 10:00 a.m. de este sábado, 11 de febrero.



