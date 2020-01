Empezarán pesquisas tras accidente de avioneta en el Marcos A. Gelabert

La aeronave con matrícula AL56 explotó esta mañana al final de la pista 18 del aeropuerto Marcos A. Gelabert, cuando se disponía a emprender el vuelo. Tras el estruendo, se activó la voz de alerta y los bomberos fueron los primeros en acudir al sitio a atender la emergencia.



La avioneta despegó a las 7:50 a.m. y minutos después sufrió el accidente. Posteriormente, Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), llegó al aeropuerto, ubicado en Albrook, para enterarse de primera mano de lo ocurrido. En el lugar se informó que más tarde se darán otros detalles sobre el caso, en una conferencia de prensa.



Debido a que en este caso hubo víctimas fatales, funcionarios del Ministerio Público llegaron al aeropuerto –a las 10:30 a.m., aproximadamente– para hacer el levantamiento de los cadáveres.



Las autoridades competentes empezarán ahora las investigaciones para precisar las causas del accidente.



En tanto, personal del aeropuerto confirmó que los vuelos comerciales no han sido suspendidos y la aerolínea doméstica Air Panamá está operando con regularidad.



