Henríquez dice que hablar de una reelección es 'altamente negativo’

El gobernante de Panamá, Ricardo Martinelli, no desea y no busca una reelección presidencial. Así lo reiteró este jueves, 20 de septiembre, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, quien dijo que hablar de una reelección, en estos momentos, “es altamente negativo”.



Remarcó que no existe alguna intención del gobierno de Martinelli de promover una propuesta sobre este tema.



Por ello, dijo que la Presidencia emitió ayer un comunicado en el que se aclara que ese es un “capítulo cerrado”. “Más claro no lo podemos hablar”. “Queremos un país tranquilo”, afirmó el funcionario, en Telemetro Reporta.



COMICIOS EN 2014



Henríquez también se refirió a la advertencia hecha de un posible fraude en los comicios de 2014.



El ministro indicó que la única forma en que eso se dé sería con la participación del Tribunal Electoral (TE).



Manifestó que es esa la entidad que tiene los equipos que tabulan o miden los votos. Y “yo no creo que ellos [el TE] quiera hacer un fraude”, planteó en el noticiero matutino.



Finalmente, Henríquez aclaró que la nueva ley de reformas electorales contiene elementos básicos y específicos. Expresó que las normas brindarán "transparencia" en las próximas elecciones generales.

