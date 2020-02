Hernández dice que el Ejecutivo ha cedido mucho en diálogo con indígenas

El diputado presidente de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, manifestó este viernes, 2 de marzo, que el Ejecutivo ha cedido mucho con relación a las peticiones que han hecho los miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino.



“Yo siento que el Ejecutivo ha cedido muchísimo y hay que decirlo así”, reconoció Hernández, quien expresó que puede entenderse la situación que acontece hoy día, si se toma en cuenta “todas las necesidades y por todo lo que han vivido” los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé.



Por otro lado, Hernández reconoció que “existe una falta de credibilidad en todos lados, no sólo por parte del Gobierno, sino también por parte de los indígenas, ya que ellos en este momento no están avalando lo que se ha firmado".



Esto es al referirse al proyecto de Barro Blanco, que fue aprobado por el cacique, Máximo Saldaña, y que no fue reconocido por la comunidad Ngäbe Buglé.



Además, Hernández expresó en TVN Noticias que es oportuno que se discutan estos temas, incluyendo la participación de todos los partidos políticos.