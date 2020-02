Martinelli pide que no promuevan la reelección presidencial inmediata

El jefe de Estado panameño, Ricardo Martinelli, se pronunció este miércoles, 19 de septiembre, con relación a la propuesta de la reelección presidencial inmediata que pretenden impulsar diputados oficialistas, entre ellos Vidal García.



“No la deseo, no la busco y le pido a quienes creen que me hacen un favor que no la promuevan", dijo Martinelli, según un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.



"En lo que respecta a mi futuro político, la reelección inmediata es un tema cerrado”, aseguró el Presidente.



Martinelli reaccionó de esta manera luego de que el diputado de Cambio Democrático (CD) Vidal García anunciara ayer que un grupo de pares de ese partido volverá a insistir en el tema.



García adelantó que, incluso, se estudian opciones para convocar a un referendo antes de las elecciones. “No perdemos nada con intentarlo”, aseguró García, al referirse al referéndum para que la población decida si quiere que Martinelli sea candidato en 2014.



El diputado no descartó la propuesta de referendo se la presenten en los próximos días al propio gobernante.



PROMESAS



Pese a que la propuesta la impulsa el grupo de diputados oficialista que citó García, el Presidente acusó a la oposición política de “desviar la atención”.



“Solicito a quienes apoyan nuestra gestión de Gobierno que no caigan en el juego de la oposición política que busca desviar la atención de los programas, proyectos y obras que adelanta nuestra administración y que le están cambiando positivamente la vida a miles de panameños”, agregó el mandatario.



Concentrémonos como oficialismo en las acciones que tengamos que hacer para cumplir todas las promesas que le hicimos al pueblo y no permitamos que nada ni nadie nos distraiga de esta misión, indicó Martinelli en el comunicado.