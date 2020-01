Moradores de Don Bosco Chilibre cierran la Transístmica por falta de agua

Los residentes del sector de Don Bosco en Chilibre y áreas aledañas cerraron la vía Transístmica este martes, 17 de julio, en protesta por la falta de agua potable. Explicaron que no cuentan con el líquido desde hace 15 días.



Los manifestantes solicitan la presencia del director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Abdiel Cano, para que les ofrezca una respuesta concreta, pues los funcionarios del sector no le han brindado soluciones.



Aunque aseguraron se les brinda agua a través de carros cisternas, denunciaron que el agua llega con tierra. Agregaron que los niños padecen de salpullido, diarrea y vómito.



Por su parte, el director metropolitano del Idaan, Abilio Pittí, aseguró en Telemetro Reporta que el problema de la falta de agua en ese punto se debió a desperfectos en la estación de bombeo que abastece el sector.



Según el funcionario, el daño fue reparado ayer, lunes 16 de julio, y se procedió a llenar el tanque de almacenamiento. Pero, debido a la protesta, la cuadrilla encargada de abrir las válvulas no ha podido llegar al sector y realizar el trabajo.