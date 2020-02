Papadimitriu pide mantener el diálogo y acabar con ‘puntos extremos’

El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, hizo un llamado para que se mantenga el diálogo entre el Gobierno y la Coordinadora por la Defensa y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé en la subcomisión especial creada para establecer una ley especial minera y de protección de los recursos hídricos de la comarca.



Papadimitriu abogó también por acabar con los “puntos extremos” en estas conversaciones, como lo han mostrado los indígenas en la Asamblea Nacional, sede de las conversaciones.



“Debemos sentarnos a conversar y no estar en puntos extremos”, apuntó. En ese sentido, Papadimitriu expresó que los indígenas no pueden estar haciendo peticiones adicionales cada vez que se sientan n la mesa.



Expresó que “no podemos estar quitando concesiones” hidroeléctricas por la seguridad jurídica del país. De hecho, el funcionario declaró que “el país no se puede quedar sin hidroeléctricas”, por las consecuencias que esto representaría.



A su vez, el titular de la Presidencia resaltó en RPC Radio que en las negociaciones los indígenas ya han logrado todo lo que han buscado. Así, no se permitirá la minería en la comarca y se protegerán los recursos hídricos de esa zona, mencionó el funcionario.