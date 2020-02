Perdigones de pintura y caucho se usaron en refriega de la Asamblea

Los agentes de seguridad de la Asamblea Nacional (AN) usaron perdigones de pintura y caucho durante la refriega registrada la tarde de ayer, jueves, en los predios de esta entidad.



Así lo dio a conocer el subjefe de seguridad de la Asamblea, Jaime Fornione, en conferencia de prensa. El funcionario declaró que éstas no constituyen armas letales.



En la conferencia, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Héctor Aparicio, dijo que la seguridad AN no utilizó ayer perdigones de plomo.



Explicó que los funcionarios de seguridad tienen escopetas de doble uso, refiriéndose a las balas de goma y de perdigones que se pueden aplicar. No obstante, indicó que ayer no se usó perdigones de plomo.



Los disturbios dejaron un saldo de cuatro indígenas heridos y un funcionario de seguridad del Legislativo con lesiones.



(Con datos de Gustavo A. Aparicio O.)



