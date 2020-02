Publican en la ‘Gaceta Oficial’ la reglamentación de la industria del cine

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 136 publicado en la Gaceta Oficial de hoy miércoles, 19 de septiembre, queda reglamentada la Ley No. 16 de 27 de de abril de 2012, que establece el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual”.



En este documento se establece en el título XVI, artículo 140 que “la Dirección General de la Industria Cinematográfica y Audiovisual podrá solicitar la ejecución del Fondo para los proyectos urgentes de interés nacional, previa aprobación del ministro para la adjudicación de los fondos, siempre y cuando la Comisión Fílmica de Panamá, no esté debidamente integrada”.



En esta ley, además se establece las normas de procedimientos de incentivos y beneficios, la normativa del Fondo Cine y el establecimiento de la cuota televisiva de espacio para las producciones nacionales.



La reglamentación quedó establecida en la Gaceta Oficial No. 27124.