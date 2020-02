Suárez: Estamos buscando los mecanismos para usar la cinta costera

El ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, dijo la mañana de este martes que se están buscando los mecanismos para que se utilice la cinta costera para la instalación de las villas navideñas.



Suárez aseguró que se quiere politizar este tema y afirmó que en ningún momento se ha negado a la instalación de las villas navideñas en la cinta costera.



Agregó en Telemetro Reporta que todos los años el Ministerio de Obras Públicas tiene que invertir 150 mil dólares para reparar desperfectos en la cinta luego de la colocación de las villas navideñas.



El ministro aclaró que “hay cualquier cantidad de charlatanes que están llevando esto hasta el tema totalmente político, pero creo que es importante que no se utilice a los niños para tratar de hacerse víctimas con esto”.



Aseguró que este lunes tuvo una reunión con el diputado José Isabel Blandón, analizando lo que en ningún momento se ha podido hacer con el alcalde de Panamá, Bosco Ricardo Vallarino.



Según Suárez, en ningún momento Vallarino se ha acercado hablar con él. El lunes “hable con Blandón y estamos buscando el mecanismo para poder que se use la cinta costera y en ningún momento hemos dicho que no”.



Más temprano Blandón afirmó en diferentes medios de comunicación que finalmente no se podrá utilizar la cinta costera para la instalación de las villas navideñas.



Blandón dijo que “la posición del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la fecha sigue siendo la misma y, por otro lado, no se puede utilizar las áreas verdes de la cinta para la colocación de las villas y adornos navideños”.



El diputado, quien también es asesor de la Alcaldía de Panamá, dijo que esta semana se tomará una decisión, por lo que se están buscando alternativas, como la Calzada de Amador, pero no se descarta la colocación de las villas en diversos parques de la ciudad.



