Transfuguismo cambió la voluntad del pueblo panameño: Balbina Herrera

La dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, expresó este lunes, 24 de septiembre, que con el transfuguismo se “cambió la voluntad del pueblo panameño”.



Esto se hizo a través de las negociaciones que se efectuaron en los distintos municipios y en la Asamblea Nacional, aseveró la política.



Según Herrera, el pueblo panameño eligió a los representantes, alcaldes y diputados con una papeleta, en las pasadas elecciones de 2009. Sin embargo, denunció que como éstos no salieron en un partido de gobierno, tomaron la decisión de cambiarse de colectivo, con el planteamiento de que necesitan llevar las obras a sus comunidades.



“Esas son las cosas negativas de democracia”, dijo Herrera, en Telemetro Reporta. Esto hace que a las personas no le interesen los políticos y que no los respeten. “Eso es lo que está causando fragilidad en la institución panameña”, aseveró la dirigente del PRD.



Las declaraciones de Herrera se dieron tras una investigación de La Prensa, que reportó que un total de 171 representantes de corregimiento se cambiaron del partido político por el cual salieron elegidos en las pasadas elecciones de 2009.



En el trabajo se destacó que 160 de los concejales se cambiaron al oficialista Cambio Democrático.