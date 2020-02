Ulloa: A veces no entendemos la misión del periodismo

Según el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, a veces no se entiende la misión que tiene el periodismo en una sociedad.



Las declaraciones de Ulloa se dan en los momentos en que varios medios de comunicación realizan la campaña “¡Basta ya!”, para solicitar el respeto a la libertad de expresión.



Ulloa planteó que es necesario que los sectores involucrados se sienten a dialogar. “Todos lo tenemos bien claro, libertad de expresión y opinión con responsabilidad”.



Agregó en Telemetro Reporta que en estos tiempos “nos hemos hecho un poco de daño”, por lo que es tiempo de retomar “un sentarnos y tomar un café y hablar de lo que esta pasando, de partes y partes, pensando en la realidad del país”.



“A veces no entendemos la misión que tiene el periodismo y la comunicación que están importante, y creo que en eso también necesitamos retomar un encuentro serio, que pueda crear un clima de confianza entre todos”.



Aseguró que no se puede vivir con temores. “Invitaría tanto a los periodistas como al gobierno y a la sociedad a sentarse, no cansarnos de dialogar”.