Varela dice que el panameñismo tiene las puertas abiertas para dialogar

El Partido Panameñista tiene las puertas abiertas para dialogar, ya sea con otros colectivos políticos o miembros de la sociedad civil, de cara a los próximos comicios generales de 2014.

Así lo dio a conocer este viernes, 16 de noviembre, el presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, quien dijo que este diálogo permitirá establecer un “frente político común” para dar “mejores días al país”. Varela añadió que espera que esta campaña esté llena de propuestas y no de descalificaciones.



Las declaraciones del también vicepresidente de Panamá se dieron al ser consultado por los medios sobre las conversaciones que mantienen los panameñistas con el Partido Popular.



Otro panameñista que se refirió hoy al tema de las alianzas fue José Miguel Alemán. Según Alemán, en política “todos debemos conversar”.



El dirigente político sostuvo que “todos esos rejuegos se van a dar” de ahora en adelante, toda vez que un gran número de colectivos ha anunciado las fechas de sus primarias, con miras al torneo electoral de 2014. “La política se ha adelantado, es una realidad”, enfatizó.



NO SE VE UNA ALIANZA CON EL PRD: ARROCHA

Más temprano, el dirigente del Partido Panameñista, Melitón Arrocha, manifestó que no ve una alianza política con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con miras a las elecciones generales de 2014.



Y es que, según Arrocha, el PRD de Juan Carlos Navarro (actual secretario general), va a encabezar una alianza en “coordinación estrecha con la Presidencia de la República. “Vemos a un PRD-Navarrista que tiene una afinidad tremenda con el Gobierno”, declaró el político en RPC Radio.



Para Arrocha, esta alianza del PRD-Navarrista con la Presidencia va a traer inconformidad dentro de un sector perredista con contenido ideológico.



Indicó que ese sector no va a tener espacio frente a la propuesta de Navarro. Por ello, no se descarta que el panameñismo pueda incluir a este grupo en su propuesta de trabajo, afirmó el dirigente.



(Con datos de José González Pinilla)