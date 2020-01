La democracia se sostiene con una prensa libre: Medina

Para Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP), el presidente Ricardo Martinelli aún no entiende que la democracia se sostiene “precisamente sobre el derecho de expresar libremente su opinión”.



Medina recordó que la democracia también se sostiene al tener una prensa libre y capaz de ejercer su actividad profesional y empresarial como le corresponde.



Agregó en TVN Noticias que en efecto los medios de comunicación no son tribunales de justicia “para eso están los tribunales, para que acojan las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación para que se inicien los procesos de investigación”.



Medina indicó que Panamá no debe esperar que otro estado [Italia] “distinto al nuestro nos dé las pruebas de que evidente no hay hechos de corrupción”.



“El Ministerio Público y el sistema de justicia nuestro tiene que amarrarse la correa en la cintura y hacer el papel que le corresponde que es investigar, no indilgarle a los medios de comunicación responsabilidades que no le caben”, indicó Medina.



Este 2 de enero en su primera aparición pública de 2012 Martinelli arremetió contra “empresarios poderosos” y el diario La Prensa, a los que acusó de encabezar una campaña de desprestigio contra su gobierno.



En su discurso ante los diputados en la Asamblea Nacional el mandatario enseñó en dos ocasiones una portada de La Prensa, de la que se quejó del titular porque no se destacó a Panamá como el principal en el crecimiento económico en Latinoamérica.

