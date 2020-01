Ante falta de espacios viales, Municipio pide pagar por estacionamientos

El Municipio de Panamá hizo un llamado a quienes utilizan los estacionamientos que están en áreas de la servidumbre municipal para que paguen por ellos, ya que estos espacios no son de uso privado.



De acuerdo con el jefe de estacionamientos municipales, Orestes Vargas, son varias decenas de empresas y particulares las que utilizan la servidumbre municipal como área para estacionamientos privados.



Vargas señaló que hay casos en los que se colocan conos y cadenas impidiendo que cualquier contribuyente utilice estos espacios.



La situación es más evidente a lo largo de la Vía España y Calidonia, así como en Betania, Bella Vista, San Francisco, Pueblo Nuevo y la Vía Argentina, dijo el funcionario.



En estas áreas, personal municipal ha hecho operativos en los que se detectó que se están utilizando estacionamientos municipales como propios, sostuvo. Estas compañías –agregó- incumplen las disposiciones establecidas en el Acuerdo Municipal 162 de 2006 y el Decreto Alcaldicio No. 792 de 2009.



MENOS ESPACIO



La situación ha empeorado en las áreas donde se realizan obras viales por la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá.



El municipio cedió espacio de la servidumbre para la ejecución de estas obras. En total, 89 contratos ya firmados (espacios que eran pagados y utilizados por las compañías) han sido afectados por la construcción del Metro, por la Vía España, según los registros oficiales.



Debido a esta situación, el jefe de estacionamientos municipales pidió a los propietarios de estas empresas que se acerquen al Municipio de Panamá, en el Edificio Hatillo, para firmar un contrato de alquiler por el uso de esas áreas.



Según lo establece el Acuerdo Municipal No. 162 de 2006, que se encuentra vigente, por cada espacio que se requiera se deben pagar $50 mensuales.



Actualmente, el Municipio de Panamá mantiene en alquiler 258 estacionamientos que antes eran utilizados por comerciantes como propios, según un censo efectuado por la entidad.



Vargas dijo que en el censo realizado participaron técnicos de Legal y Justicia e Ingeniería Municipal, a fin de hacer las mediciones y determinar a quién le corresponden los espacios utilizados por los comerciantes.



En ciudad de Panamá, durante las horas laborales, pueden estar circulando medio millón de vehículos; sin embargo, solamente 310 mil automóviles están inscritos en el municipio capitalino, de acuerdo los registros oficiales.



