No hay clases matutinas en campus de la UP y San Miguelito

Las clases del turno matutino en el campus central de la Universidad de Panamá (UP) y en San Miguelito fueron suspendidas este miércoles, 19 de septiembre.Así lo dio a conocer el secretario general de la UP, Miguel Ángel Candanedo, quien explicó que la situación obedece a la falta de agua.El funcionario aclaró que las labores administrativas se seguirán brindando en la UP con normalidad.Candanedo indicó, además, que la casa de estudios superiores evaluará el desarrollo de la situación con el agua, para poder tomar una decisión sobre los otros turnos.

A su vez, la Universidad Tecnológica de Panamá dio a conocer que las clases en el turno matutino fueron suspendidas, pero que las tareas administrativas se seguirán ofreciendo con normalidad.