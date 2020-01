‘El pueblo no quiere hidroeléctricas’, reitera Carrera

La cacica Silvia Carrera reiteró este sábado, 11 de febrero, que el pueblo indígena no quiere hidroeléctricas.“El pueblo está claro… no quiere hidroeléctricas”, dijo Carrera, quien participa en el diálogo con el Gobierno y que se desarrolla desde el miércoles pasado en la Asamblea Nacional.

Además la cacica señaló que no les interesan regalías de las hidroeléctricas y que se mantienen en su posición de que no haya este tipo de desarrollo en la comarca Ngäbe Buglé, áreas anexas y adyacentes.



JUSTIFICACIÓN



Según Carrera, los indígenas saben bien que, con las hidroeléctricas, se “privatiza el río” y "ya no se puede pasar por ahí”. Comentó que eso se ha visto en otras hidroeléctricas que ellos han podido visitar.



Carrera afirmó, además, que con las hidroeléctricas las personas son desalojadas. En ese sentido, recordó que las poblaciones indígenas "van creciendo".



Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, recalcó que no se puede condenar a un país y a las futuras generaciones a depender directamente del petróleo. Aseguró que se trata de una decisión que involucra mucha responsabilidad.



Ayer, viernes 10 de febrero, el diálogo terminó a las 11:11 p.m., sin que se llegara a un acuerdo sobre las hidroeléctricas. Se decretó un receso para este sábado, a las 10:00 a.m. Sin embargo, al mediodía no había iniciado.

El Gobierno espera llegar a un consenso sobre este tema con los indígenas, sin embargo, las autoridades han expresado que están de acuerdo con que no se desarrollen proyectos hidroeléctricos en la comarca, pero sí en las áreas anexas y adyacentes.