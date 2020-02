DGI: No habrá más prórrogas para los equipos fiscales

El director general de Ingresos, Luis Cucalón, anunció este miércoles que no habrá más prórrogas en la implementación de las impresoras fiscales. La medida, que había sido programada para el 1 de octubre en la provincia de Panamá, fue aplazada hasta el 18 de octubre.“No hay más prórrogas”, insistió Cucalón, que advirtió que a partir del 18 de octubre se empezará a multar a los negocios que no tengan instalados los equipos cuando estén obligados. Las sanciones, según la ley, son entre mil y 5 mil dólares la primera vez y de 5 mil a 15 mil en caso de reincidencia. En este caso, la sanción podría ir acompañada del cierre temporal del negocio.Solo los negocios que vayan a instalar cajas registradoras fiscales en la provincia de Panamá y cuando estas no estén conectadas a sistemas informáticos están obligados a cumplir la medida el 18 de octubre. Para el resto del país se hizo un calendario de implementación escalonada: En las provincias de Coclé, Colón y Chiriquí el plazo para instalar este tipo de equipos vence el 1 de noviembre; en Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas será el 1 de diciembre; y en Darién y comarcas el 1 de enero de 2012.Con la implementación de esta medida, la DGI espera reducir la evasión fiscal y elevar la recaudación entre $60 millones y $80 millones hasta fin de año. Los pequeños comerciantes, por su parte, ven la medida con recelo por el costo de las máquinas, que oscilan entre $600 y los $1,500.