ATTT y transportistas evaluarán situación actual de los ‘diablos rojos’

Este domingo se llevará a cabo una reunión donde se evaluarán las demandas de los transportistas de los “diablos rojos”, que aún no han sido indemnizados, y de las amenazas de estos conductores de no prestar el servicio este lunes, 24 de septiembre.La reunión está programada para las 6:00 p.m. de este domingo en la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).En el encuentro se contempla la participación de Ventura Vega, director de la ATTT; Roberto Moreno, subdirector de esa entidad; Nicolás Brea, secretario general y los representantes del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac), informaron voceros de la entidad.El pasado viernes, 21 de septiembre, un grupo de transportistas de la ruta Torrijos-Carter bloqueó la vía Ricardo J. Alfaro, para solicitarle a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Alma Cortés, que se validara la firma del secretario general del Sicotrac, Manuel Argüelles.Esto, para que se agilicen los pagos de las compensaciones de los “diablos rojos” que deben salir de circulación.Al no alcanzar un acuerdo en la reunión realizada con funcionarios de Mitradel, el dirigente transportista Jhonny Mosquera anunció que convocarían a sus compañeros de las rutas de Chepo, Ciudad Bolívar, Veranillo, Mano de Piedra, Concepción y San Pedro para suspender labores a partir de mañana, lunes 24 de septiembre.