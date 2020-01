Aumentan las voces para que Ho Fernández rinda cuentas

El director general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Enrique Ho Fernández, debe renunciar si no tiene la capacidad para resolver el tema de la recolección de los desechos en la ciudad capital.



Este es el punto de vista de la diputada oficialista Dana Castañeda, en medio de las voces que piden que Ho Fernández rinda cuentas sobre la labor que desempeña en la AAUD.



Castañeda dijo que Ho Fernández “no debe tener ningún temor” de ir a la Asamblea Nacional o donde el pueblo se lo exija para rendir un informe del tema de la basura.



“Este es un tema que de verdad afecta la condición de vida de los panameños y si el pueblo tiene dudas referentes al manejo y la eficiencia en la recolección de la basura, Ho debe acercarse a la Asamblea a rendir un informe”, planteó la diputada a Prensa.com.



Agregó que “si [Ho] no tiene la capacidad para poder resolver el tema de la recolección de basura, es más, yo creo que no debe ni ser citado, yo creo que él debe renunciar”.



Por su parte, el diputado panameñista José Isabel Blandón, manifestó que el problema en la AAUD no se trata de presupuesto, sino de falta de voluntad.



Por lo que exhortó a Ho Fernández a que se acerque al Legislativo a explicar de qué manera ha distribuido los 240 millones de dólares que ha manejado en presupuesto desde que se creó dicha entidad en el año 2011.



“Si citaron a Patria Portugal [defensora del Pueblo] para que explicara 450 mil dólares, no veo por qué [la bancada oficialista] se va a oponer en citar al señor Ho para que explique 240 millones" de dólares.



Este medio intentó en varias ocasiones contactarse con Ho Fernández, sin embargo, no contestó las llamadas telefónicas.