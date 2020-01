Panamá trabaja en mejorar nivel de aprendizaje de estudiantes: De Crespo

Panamá fue unos de los peores países calificados en la prueba que lleva a cabo el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) correspondientes a 2009, con una calificación de 371 muy por debajo de países como Chile y Costa Rica que obtuvieron las puntuaciones más alta en América Latina.



De hecho, los otros países de América Latina que participaron fueron Uruguay, que logró 426 puntos; México (425 puntos), Venezuela (422), Colombia (413), Argentina (398) y Panamá (371), reportó la agencia de noticias XINHUA este sábado 17 de diciembre de 2011.



Mirna de Crespo, viceministra de Educación, se mostró de acuerdo con la evaluación y admitió este sábado que “salimos muy mal ubicados”.



De Crespo explicó a Prensa.com que ese resultado se debe a que “el sistema nuestro no estaba guiando al estudiante hacia esos tipos de exámenes, ya que son pruebas no memorísticas en donde se utilizan párrafos para análisis, y las estrategias y metodología que utilizábamos no llevan hacia eso”.



La viceministra reconoció que se debe reforzar la estrategia que se utiliza actualmente para la enseñanza en el sistema educativo, en involucra a los docentes, al método de estudio de los estudiantes y también la participación y apoyo de los padres de familia en este proceso.



Esta semana, de Crespo había informado que Panamá no participará en las pruebas PISA de 2012, precisamente por “los resultados anteriores”.



Actualmente, el Ministerio de Educación (Meduca) está trabajando para mejorar los niveles de razonamiento y aprendizaje de los estudiantes panameños, aseguró la viceministra.



El Meduca espera analizar las posibilidades de volver a participar en las prueba PISA en 6 años, luego de que se hagan los ajustes necesarios, cambiando estrategias, contenidos y revisando constantemente los avances en materia educativa, dijo de Crespo.